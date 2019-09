Mario Urrea: "La actuación extraordinaria no es la solución, el Ministerio debe recuperar las partidas ordinarias"

Tras las críticas que empiezan a aflorar por la gestión de la reciente gota fría, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha reconocido en declaraciones a Radio Alicante, que la magnitud de los daños podría haber sido mucho menor, de haber invertido el Ministerio en el mantenimiento del cauce en todos estos años.

Mientras, la Unió de Llauradors no duda -como sí lo hacía ayer la Diputación- de que se actuó según el protocolo con el embalse de Santomera o con la rotura del río en ciertos puntos, pero critican duramente la nula prevención por parte de la Confederación.

Ésta ha anunciado ahora que creará una comisión con las 17 comunidades de regantes de la Vega Baja para reunirse mensualmente e informarles de las actuaciones que llevará a cabo el Ministerio en la recuperación del entorno del Segura. En esa comisión también se les irá informando sobre un estudio que se ha acordado con la Universidad Politécnica de Valencia y que ofrecerá un diagnóstico del río.

Urrea reconoce que la falta de inversión en mantenimiento es un mal endémico desde hace años con el que él se topó en 2018, al acceder a la presidencia y en este sentido da la razón a los regantes. Culpa al Ministerio -ahora de Transición Ecológica- de llevar seis años sin aportar los casi 4 millones de euros de una partida ordinaria que servía para la conservación y el mantenimiento del río y que solo aporte tras un episodio de riadas, como el de ahora, o pequeñas cantidades periódicas para revegetación.

Y confiesa Urrea que las únicas inversiones que se han hecho vienen de los propios fondos de la Confederación en función de las zonas que iban priorizando.

Pero para los regantes esos escasos fondos propios son del todo insuficientes. Recuerdan que en 2018 solo se invirtió un total de 90.000 euros en el corte de cañas y en algunos tramos y lamentan que la excusa venga siendo desde hace años esa falta de presupuesto.

Daniel Martínez, responsable de Agua en la Unió, recuerda que cada año "el río ha ido indicando sus puntos débiles" sin que la Confederación atendiesen ni reforzasen las motas del río.

Urrea insiste en que no ha actuado con negligencia, sino "con falta de medios", pero desde la Unió consideran que debería haber dimitido si no era capaz de transmitir estas graves carencias y creen que no están solo para pagar impuestos, sino para beneficiarse también de las inversiones.