"Ha llegado el momento de enseñar los dientes"

El exdelegado del Estado para la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna (PP), absuelto en el caso Quality Food, ha comparecido hoy para lamentar el calvario sufrido durante más de 15 años de instrucción y ha pedido que le dejen de utilizar como “arma política”. En una rueda de prensa en la Casa de Córdoba, de donde es natural, Osuna ha señalado que lo más duro “ha sido el día a día, pasear por Cádiz, y ver que la gente te ha retirado el saludo y tu familia está sufriendo”.

"Yo preferiría que todo se quedara aquí y olvidarme para siempre", ha asegurado. Pero ya sabe que la sentencia será recurrida y que este proceso seguirá. "Ya no depende de mí. Hay gente que ha dicho que va a seguir adelante y ha llegado el momento en que hay que enseñar los dientes. Todo el mundo está disparando con pólvora ajena y hay que defenderse. Yo ahora estoy tranquilo en lo laboral y lo familiar. Y eso va a seguir, pero el que me toque las narices, sólo me queda enfrentarme a él. Se están metiendo en mi vida, es ensañamiento personal. Si me tocan las cosquillas, también las tocaré yo".

El caso se inició en 2004 con una denuncia que él inició contra el empresario Manuel García Gallardo, que años después se le volvió en contra porque la Abogacía del Estado amplió la querella y le acusó de haber participado en la estafa y en un delito de malversación de caudales públicos. “Que el mismo abogado del Estado que me asesoraba luego me denunciase fue un auténtico disparate”, ha lamentado Osuna.

El exdelegado se ha congratulado de que se haya podido poner fin a “15 años de calvario”, aunque la sentencia no es firme y ya algunas partes han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que alargará el proceso varios meses más. “Mi única intención al frente del Consorcio fue crear tejido industrial, hacer polígonos, pero tuve que ponerme con proyectos ya empezados”, ha relatado, mientras defendía su gestión en Zona Franca.

La sentencia del caso ha contado con un voto particular del presidente del tribunal, quien resume en un documento de 44 páginas que Osuna sí debió ser condenado por malversación puesto que, bajo su criterio, se demostró que se había beneficiado económicamente de la empresa Quality Food. “Estamos de acuerdo con la sentencia, que es exhaustiva y detallada, pero el voto particular se basa en presunciones”, ha contestado el abogado de Osuna, José María Lumbreras.

Osuna ha evitado hacer interpretaciones jurídicas y se ha limitado a desear que las acusaciones, especialmente la Abogacía del Estado que representa a la Zona Franca, no recurra el fallo judicial. El exdelegado sí ha anunciado que actuará contra quienes quieran continuar este proceso y no le dejen “tranquilo”. “A quien quiera tocarme las narices, valga la expresión, yo actuaré y tendré que enseñar los dientes, yo sólo quiero que me dejen tranquilo”, ha asegurado durante su intervención.

Osuna, que es inspector de Hacienda en Córdoba, ha admitido arrepentirse de haber entrado en política, ha descartado tener ninguna nueva aspiración de cargo público y ha detallado que, aunque no sabe si sigue siendo afiliado, dejó de ser militante del PP en 2009 cuando se fue de Cádiz. “No sé si dónde está la sede en Córdoba”, ha añadido.

