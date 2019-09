La alcadesa de Móstoles aprueba un complemento de 800 euros mensuales para su ex /

Gonzalo Sánchez Oliva, expareja de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento. Un grupo constituído para la resolución de problemas urgentes en el mantenimiento de la ciudad. El denominado GIE, se ha creado esta legislatura, con Posse en la alcaldía.

Gonzalo Sánchez, ingresó en el año 2001 como personal laboral del Ayuntamiento de Móstoles, y la asignación a este grupo, supone un complemento salarial de 800 euros al mes. La decisión, aprobada por el equipo municipal, está incluida en el mismo decreto por el que la alcaldesa decidió ascender a su tío como director técnico administrativo de deportes con un complemento de 1600 euros al mes. Ascenso al que terminó renunciando después de que la SER destapara las colocaciones familiares de la alcaldesa.

Cuatro dimisiones y una alcaldesa "cabreada"

Después de cuatro dimisiones (su hermana, su tío, una amiga íntima y un director municipal del suelo que arruinó una fundación de la Universidad Rey Juan Carlos), Posse ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER este viernes que no cree que haya más casos: "Hemos mirado uno a uno al detalle para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. En algunos casos yo desconocía esos hechos", ha dicho la alcaldesa, que al mismo tiempo ha admitido que "es verdad que no estaban preparados para los puestos designados".

Posse está "cabreada" con ella por los errores que admite haber cometido e insiste en que cuenta con el respaldo de sus vecinos y su partido. Fuentes socialistas consultadas por la SER, cuestionan la posición en la que ha quedado el PSOE-M por su gestión y creen que la alcaldesa no ha tenido una actitud humilde en este asunto.

Ultimátum de 48 horas

La presión política contra Noelia Posse crece por momentos. Su socio de Gobierno le ha dado un ultimátum 48 horas al PSOE para que la destituya. El líder de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, pide reflexión y que se tomen decisiones: "No podemos asumir esta situación en un gobierno progresista que tiene la obligación de ser ejemplar", ha señalado en 'Hora 14 Madrid'.

La tensión también se respira en la dirección de los socialistas madrileños. Este viernes, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco ha reconocido en la SER que lo que está ocurriendo en Móstoles es "obsceno". Durante la entrevista en Hoy por Hoy ha llegado a decir que Noelia Posse "tiene que volver a ganarse la confianza del Partido Socialista porque ha habido una merma en esa confianza". Hace semanas, José Manuel Franco ya pidió a Posse, en La Ventana de Madrid, que "rectificase".