La alcaldesa de Móstoles se aferra al cargo aunque está "muy cabreada" consigo misma

Noelia Posse, la polémica alcaldesa socialista de Móstoles (Madrid) que ha vivido hasta cuatro dimisiones en las últimas semanas de personas de su entorno a las que ella puso en cargos a dedo se ha defendido en los micrófonos de la Cadena SER después de que su socio de gobierno en la ciudad madrileña, Más Madrid Ganar Móstoles, haya dado 48 horas al PSOE para que la destituya.

Posse ha asegurado que no cree que haya más casos: "Hemos mirado uno a uno al detalle para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. En algunos casos yo desconocía esos hechos", ha dicho la alcaldesa, que al mismo tiempo ha admitido que "es verdad que no estaban preparados para los puestos designados".

"No creo que haya cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad como para tenerme que marchar. Lo importante es rectificar y seguir trabajando", ha asegurado Posse enuna entrevista concedida a Hora 14.

La alcaldesa es consciente del daño electoral que puede ocasionarle al PSOE, pero se aferra al cargo: "Estoy muy disgustada y muy cabreada conmigo misma por haber cometido estos errores, y lamento de verdad si he provocado algún daño a mis compañeros y a otras personas. Pero la responsabilida política que tengo es la de gobernar la ciudad. He intentado rodearme de la mejores personas posibles. Tengo que rectificar y seguir trabajando, que es para lo que me eligieron".



Cuatro ceses: hermana, tío, amiga y el 'blindado'

La última dimisión ha sido la de Alicia Domínguez, amiga de la infancia de Noelia Posse. La alcaldesa la fichó para coordinar su gabinete, un cargo de confianza por el que le pagaba 52.000 euros.

Antes abandonó su puesto Luis Vázquez, al que Posse puso al frente del Instituto Municipal del Suelo con un contrato blindado de 300.000 euros anuales. Desde la oposición se criticaba su formación, odontólogo de profesión.

Las dos anteriores renuncias son de familiares. Su tío, Héctor Vicente Posse, renunció al ascenso que implicaba un plus de 1.600 euros al mes como director técnico administrativo de Deportes. La alcaldesa, Noelia Posse, siempre avaló su ascenso asegurando que tenía un curriculum deportivo intachable, aunque dicho currículo nunca fue facilitado.

El otro familiar cesado fue la propia hermana de la alcaldesa. Se llama Laura Posse y fue contratada como cargo de confianza para llevar las redes sociales del Ayuntamiento de Móstoles por 52.000 euros al año.