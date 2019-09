Vicente Moreno: "Estamos en Primera División porque nos lo hemos ganado"

El míster ha hablado esta mañana sobre el partido en Vitoria de este próximo domingo, contra el Alavés, necesitado también de puntos. El Equipo de Garitano es 17º en la tabla con 5 puntos, y en posiciones de descenso, el Real Mallorca, marcha 19º con 4 puntos. la visita a Mendizorrotza es capital para el equipo de Moreno. Que llega en un momento estable, pero con necesidar de mejorar:

"El equipo esta bien, podríamos estar mejor...siempre el animo esta mejor después de una victoria, pero el domingo tenemos una oportunidad para estar mas felices después del partido"

sobre el apretado calendario que se ha instalado este mes de Octubre en la competición, se ha pronunciado el técnico valenciano y no ha sido muy crítico con este tema:

"Hay que adaptarse y hacer le trabajo de un par de semanas en un par de días, pero es lo mismo para todos los equipos".

El equipo no está teniendo esas dosis de fortuna de cara a gol, son pocos los partidos en los que no ha estrellado un balón a la madera, sufrido un penalti en contra. Aún asi, el tecnico ha resaltado acciones positivas del conjunto:

"Nosotros seguimos corriendo mas que el rival, lo hicimos contra el Getafe... A pesar del físico del Atlético lo hicimos también contra ellos, en cuanto a volumen me refiero (km). No hablo de suerte , porque eso hay que buscarlo, pero lo hemos buscado y los detalles no han caído de forma favorable...Esos detalles si te caen a favor, empatas o ganas el partido, y estas cosas no nos están siendo favorables. Es una cuestión de insistir".

Sobre la intensa trifulca entre Salva Sevilla y Morata que ya queda obsoleta pero ambos protagonistas han mantenido la llama viva en sus respectivas redes sociales, se ha pronunciado Vicente Moreno, exculpando a ambos deportistas y reflexionando sobre Álvaro Morata.

"Vivo en una nube, son cosas sin importancia, supongo que estará enfadado porque se pierde el derbi, pues que lo hubiera pensado mejor... O que no hubiera jugado"

El domingo a partir de las 16:00h el equipo de Vicente Moreno tiene una oportunidad en Vitoria de darle la vuelta a este primer capítulo de su vuelta a Primera División, que comenzó con el espejismo de la victoria frente al Eibar y que posteriormente se desinfló.