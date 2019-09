Óscar Urralburu: "El proyecto de Podemos que quisimos construir ya no existe"

El secretario general de Podemos Murcia, Óscar Urralburu, y la número dos de la formación morada en la región, María Giménez Casalduero, han anunciado este viernes en rueda de prensa que abandonan su cargo en el partido de Pablo Iglesias y que renunciarán a su escaño para integrarse en Más País con Íñigo Errejón, tal y como ha adelantado esta mañana la Cadena SER.

Urralburu, que ha admitido que dimite con tristeza como secretario general de Podemos, ha asegurado que "el Podemos que quisimos construir ya no existe". Se trata, dice, de "un proyecto que ha cambiado de rumbo" por lo que "aquí ya no podemos hacer lo que vinimos a hacer".

El hasta ahora secretario de Podemos en la región de Murcia ha argumentado que "el batacazo electoral no justifica que no se haya alcanzado un acuerdo de Gobierno progresista", y ha situado a Podemos como "un partido convencional instalado en la deriva personal", cargando la responsabilidad en Pablo Iglesias, que "no ha sabido ver la importancia de estar en el Gobierno", cuando, asegura "Podemos vino a gobernar".

Óscar Urralburu asegura que "hay que dar una patada al tablero como en 2014", y se ha mostrado dispuesto a colaborar con Errejón "para hacer política constructiva y útil". "Confío en el paso que ha dado Íñigo Errejón", ha reconocido el ya dimitido número uno de Podemos en la Región de Murcia, que será quien encabece la lista de Más País por esta comunidad.

Urralburu ha asegurado que desde que la Cadena SER ha dado a conocer la noticia ha recibido numerosos apoyos dentro de lo que hasta ahora ha sido su partido, para concluir diciendo que "debemos salir de nuestra zona de confort y pensar que hay otra forma de hacer política", porque "lo primero es la gente y después las siglas y los partidos".

Urralburu se ha situado siempre en la órbita 'errejonista' y fue uno de los líderes autonómicos que pidió un acuerdo para mantener a 'todos dentro' tras la crisis interna que se desató por la decisión de Errejón de concurrir a las elecciones en Madrid con la marca de Manuela Carmena.

Según los estatutos de Podemos, la ejecutiva del partido en Murcia, que queda ahora descabezada, tendría que ser cesada y nombrar una gestora.

Murcia es una de las comunidades que más diputados aporta al Congreso, en concreto diez, y es también uno de los territorios en los que la formación de Errejón ha alcanzado acuerdos con Equo para concurrir a las elecciones.

Desde Unidas Podemos acaban de anunciar que desde este mismo viernes, el diputado nacional Javier Sánchez será el encargado de coger el relevo a través de un Equipo Técnico para que ni un solo día se pare la campaña "que tiene que revalidar el escaño que representa a los votantes de Unidas Podemos Región de Murcia en el Congreso de los Diputados".

La formación morada anuncia que María Marín será la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia.

Por su parte, Podemos Cartagena ha anunciado que se mantienen "fieles a su partido", según han señalado en una nota de prensa. Argumentan que el partido nació "para llevar la voz de la gente a las instituciones, que surgió de la indignación ciudadana y del hartazgo de una clase política que no los representaba".

Podemos Cartagena se mantiene "fiel al proyecto" y "seguirá trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos, tanto a través del partido, como también desde grupo municipal de la coalición Unidas Podemos IU-V Equo".