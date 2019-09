La Xunta publica las reglas para productos alimentarios artesanos

El Gobierno gallego ha aprobado el decreto de artesanía alimentaria que ha elaborado la Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, para poner en valor los productos agroganaderos artesanales y proteger a sus productores.

Esta es la primera norma específica que concretará lo que es una producción artesanal y, de este modo, se evita que se pueda usar este término u otros similares como "hecho en casa" o "casero" de forma "falaz" o "incierta".

Fija que, para garantizar la intervención personal del artesano en el proceso, no se admitirán reetiquetados ni razones sociales de intervinientes en el circuito comercial que no sean las de la empresa artesanal elaboradora del producto, ni se admitirá tampoco el uso de marcas que no sean de la misma.

Habrá un registro en el que deberán estar inscritas todas las empresas artesanales alimentarias y, además del sello 'Artesanía Alimentaria', habrá otros, uno para los productos artesanales "caseros o de casa" y otro para los productos artesanos "de montaña", que también llevarán su propia identificación.