Ángel Jiménez se doctora con una vuelta al ruedo y una oreja en la Maestranza

Estas son las cosas del Toreo. Si la tarde del sábado en la Maestranza tuvo como dueño y señor a Manuel Jesús 'El Cid', que se despedía de su afición de Sevilla, este domingo ha ocurrido algo similar con el ecijano Ángel Jiménez, que tomaba la alternativa y tuvo la suerte de llevarse el lote potable de la corrida de Daniel Ruiz hasta el punto de dar una vuelta al ruedo -perdió el trofeo por culpa de la espada- en el toro del doctorado y cortar la oreja del que cerró plaza. Tercer y último festejo de la Feria de San Miguel en el que Morante no tuvo opciones ante sus oponentes, mientras que El Juli se enfrentó a dos toros complicados, sufriendo una feísima voltereta al entrar a matar al quinto de la tarde, por fortuna, sin graves consecuencias.

FICHA DEL FESTEJO Plaza de toros del Real Maestranza. Domingo, 29 de septiembre de 2019. Vigesimotercer y último festejo de abono, tercero de la Feria de San Miguel, corrida de toros. Se lidiaron: Toros de la ganadería de Daniel Ruiz, bien presentados, serios de pitones y bajos, a excepción del cuarto más altón. En cuanto a su juego, solo dio opción el lote de Ángel Jiménez, teniendo escaso y nulo celo el de Morante y muy a la defensiva los dos toros de El Juli. Morante de la Puebla, de purísima y azabache: silencio en ambos. Julián López 'El Juli', de verde y oro: silencio y ovación con saludos. Ángel Jiménez, de rosa palo y oro y que tomó la alternativa: vuelta al ruedo tras aviso y una oreja tras aviso . Incidencias: La plaza casi se llenó en tarde calurosa. Al término del festejo, Julián López 'El Juli' pasó a la enfermería de la plaza, donde fue atendido de un leve corte en una ceja.

Para los amantes del dato, 'Tirachinas II', número 8, castaño de pelo, de 515 kilos y nacido en noviembre de 2014 fue el toro de la alternativa de Ángel Jiménez, que lanceó de inicio con gusto para rematar con buena media verónica. Manseó el de Daniel Ruiz en el caballo, aunque llegó a la muleta con cierta movilidad. El trasteo arrancó con altibajos por algunos enganchones en las telas, pero se templó el diestro para una segunda parte de faena en la que el astado sacó incluso un fondo de buena clase hasta terminar toreándolo a placer con la muleta siempre por debajo de la pala del pitón. Faena de menos a mucho más que, lamentablemente, malogró Jiménez con un pinchazo previo a una estocada caída que dejaron el premio en una vuelta al ruedo.

Morante de la Puebla en el momento de dar la alternativa a Ángel Jiménez / @maestranzapages

Sí llegaría la oreja en el sexto, al que recibió Ángel Jiménez con una larga cambiada de rodillas a portagayola para después cuajar un vibrante recibo a la verónica, rematado con otra larga ahora de planta erguida, que hizo sonar la música de Tejera. Este toro, que no llegó a los 500 kilos -dio en báscula 490-, pero muy serio de cara, fue el único que cumplió en varas, sobre todo en la segunda. Lo brindó el nuevo matador de alternativa al público y aprovechó la movilidad y entrega del animal para enjaretarle tres intensas aunque breves series de mano derecha y otra más al natural antes de que aflojara en su empuje y amagara incluso con rajarse. Cayó la estocada traserilla y tardó en doblar 'Niñero', pero no fue óbice para que Jiménez pasera la única oreja de la tarde.

Morante de la Puebla no tuvo lote propicio para hacer su particular toreo. Su primero, muy suelto de salida, tuvo tanta nobleza como escaso celo, permitiendo solo el detalle de un trincherazo y un cambio de mano en el inicio de faena para despacharlo de dos pinchazos, estocada corta atravesada y dos descabello. Su segundo, el más altón de la corrida, no dio ni para eso; un toro manso, muy protestado por el público hasta el punto de que Morante salió al último tercio con la espada de matar y se limitó a dejar dos pinchazos, media atravesada y otro verduguillo.

Espeluznante fotografía del pitón izquierdo del quinto toro de la tarde atravesando la taleguilla del vestido de luces de Julián López 'El Juli' / @maestranzapages

Muy similar en cuanto a complicaciones fue el lote de Julián López 'El Juli' y eso que, ambos toros, parecieron tener algunas posibilidades de salida. El tercero de la tarde echó las manos por delante en el capote, siendo el madrileño efectivo al salirse con él a los medios y rematar con media verónica en la misma boca de riego. Se movió y humilló el toro en la brega, pero tras dolerse mucho en banderillas llegó a la muleta muy a la defensiva y se lo puso difícil al taparle la salida en el pinchazo y la media estocada de la suerte suprema. También lo hizo el quinto, hasta el punto de sufrir El Juli una tremenda voltereta al tercer intento con la espada, por fortuna, sin mayor consecuencia que un pequeño corte en una ceja. Antes, al menos, este sí le dejó lancear con gusto a la verónica, sobresaliente una a pies juntos por el pitón izquierdo y la larga de remate. Después, con la muleta, la escasa fuerza del animal lo puso también muy a la defensiva.

Terminaba de este modo una Feria de San Miguel que en la novillada del viernes nos dejó la cara y la cruz de la Fiesta con la vuelta al ruedo que dio el madrileño Rafael González y la cornada que sufrió en la axila izquierda el sevillano Juan Pedro García 'Calerito', percance del que ya se recupera en su domicilio.