'La revolución de las máquinas'

Este viernes podría ser el Día D. Ese día en el que las máquinas deciden vengarse de nosotros, sus creadores, los humanos. Y tengo pruebas. Esta mañana la cafetera me ha servido el leche leche como si fuera lava caliente. La tostadora me ha sacado el pan más ennegrecido que el futuro de la izquierda en España. Y la lavadora me ha encogido la camiseta y hoy parezco Aless Gibaja. El termo me ha dejado tirado y tengo más frío que dando un paseo en bañador por Valleseco. Tengo motivos más que suficientes para pensar que las máquinas quieren acabar conmigo hoy.

Quizás sea porque ayer la Justicia falló en contra de los robots. Les cuento la historia por si no la conocen. Una trabajadora, de una empresa hotelera del sur de Gran Canaria, fue despedida después de 13 años en su puesto como administrativa. Y podemos decir que fue despedida por ser humana. La sustituyó un programa informático, un bot para la gestión de cobros, que funcionaba tanto días laborales como festivos. Y claro, la empresa aprovechó para mandarla para casa. El juez ahora ha rechazado que el despido estuviera justificado por “causas objetivas”. Esta empresa hotelera, alegó que en 2012, el futuro del sector turístico era desalentador en las Islas, esa época en la que empezamos a tener más turistas que papas arrugadas en una romería. El juez obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora o aumentar su indemnización a casi 30.000 euros.

Esta sentencia, sin duda, será clave para el futuro robótico que se nos avecina. La OCDE calcula que, en las próximas décadas, 2 de cada 10 trabajos que actualmente desempeñan personas serán ocupados por robots. No cabe duda de que la robotización es imparable, no podemos ponerle puertas al campo. Pero en este caso la Justicia sí que ha dicho que hay límites. Que las empresas no pueden sustituir a sus trabajadores humanos por robots únicamente para enriquecerse aún más. Tiene que haber más motivos que justifique la robotización. Y más es un sector, como el turismo, que ha tenido beneficios millonarios. Aunque ya saben, que cuando el dinero está de por medio, hasta Terminator tiene más corazón que algunos capitalistas.