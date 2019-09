2-2. La Peña Deportiva se queda a medias

La Peña Deportiva ha mostrado dos caras en Melilla. El equipo de Santa Eulària ha sido muy superior en la primera parte, aplicando todas las virtudes que le han convertido en uno de los conjuntos a batir de la categoría: Fútbol vertical, combinaciones rápidas en ataque, movilidad de sus delanteros y seriedad y solvencia defensiva. Pero en el segundo tiempo no ha sabido manejar una renta de dos goles y ha acabado dando por bueno el empate, porque se ha visto superado por su rival y ha vuelto a aparecer la falta de contundencia en defensa.

En el fútbol hay una máxima que obliga a los entrenadores a no hacer cambios en las alineaciones cuando todo son victorias, pero suele ser más habitual ver alguna modificación después de alguna derrota dolorosa fruto de errores individuales. Ni la portería ni la defensa de La Peña Deportiva tuvieron su mejor jornada el pasado domingo ante el Celta B y Raúl Casañ ha dejado claro hoy que no le tiembla la mano a la hora de buscar alternativas. El guardameta Seral, titular indiscutible hasta ahora se quedaba en el banquillo y bajo palos ha debutado Leo Román y en la zaga dos movimientos más, con Borja Navarro en la posición de Central y Crespo en el lateral izquierdo. Solo los valientes arriesgan.

El equipo de Santa Eulària ha arrancado el choque demostrando que quería borrar de un plumazo el mal sabor de boca de la derrota de la pasada jornada. El juego ha comenzado desarrollándose en el campo del Melilla. Nacho forzaba un saque de esquina en el primer minuto y a los cuatro Núñez era objeto de falta desde la posición de extremo derecho y Pepe Bernal golpeaba de forma magistral colocando el balón al fondo de la portería aprovechando que los locales solo colocaron dos jugadores en la barrera defensiva y que el guardameta melillense reaccionó tarde. El gol dio tranquilidad a los visitantes y anestesió a los locales que apenas olieron el balón durante 20 minutos. Con una excelente presión en la zona ancha, La Peña manejaba el partido a su antojo y sobre todo no se veía obligado en defensa. La buena racha de este arranque liguero ha dado confianza al equipo de la Villa del Río que demuestra madurez y experiencia en todos los campos.

Intentó reaccionar el Melilla que tenía a Mawi a jugador más incisivo, y buscaba la superioridad por las bandas, pero no se descomponía La Peña que seguía sin renunciar al ataque, tuvo ocasiones de ampliar el marcador, que no supo materializar primero Nacho, ante Oleaga, pero que no se le escapó a Fraile en el minuto 44 para ampliar la renta. Dos goles psicológicos antes de llegar al descanso, con una excelente imagen global de La Peña que jugó un primer tiempo para enmarcar. Sabía lo que tenía que hacer y aplicó perfectamente el plan de juego diseñado por Casañ.

En la reanudación cambió la decoración. Solo se habían jugado 2 minutos y Ramos marcaba para el Melilla en una acción en la que tras un rechace en defensa sacó mal la línea el equipo ibicenco intentando forzar el fuera de juego y Ramos aprovechó el regalo. Además, los locales ponían más pólvora en el campo con la entrada de Hachim y su presencia fue una pesadilla para la defensa ibicenca. Los problemas se le acumulaban a La Peña con la lesión de Andrada que era sustituido por el joven Mena.

Sufría La Peña, que apenas salía de su área en el primer cuarto de hora de la segunda parte y que perdió el control del juego. El Melilla apretaba y apretaba, cargando el juego por su banda izquierda aunque los de Santa Eulària intentaban capear el temporal, tapando huecos y Leo Román se mostraba seguro blocando los balones aéreos que le llegaban.

Hicham mostró su peligrosidad en una acción en la que tras superar la salida del portero peñista, se quedó sin campo y después su rematé lo rechazó Román, aunque estaba en posición antirreglamentaria. En medio del asedió local, una acción individual de Pipo sorteando defensas acabó con una clara falta en la frontal. Pero esta vez el disparo de Bernal se estrelló en la barrera.

Pasaban los minutos y apareció de nuevo Hicham para conseguir la igualada tras hacer la pared en la frontal y superar a Leo con un disparo raso.

A La Peña le tocó sufrir para mantener al menos el punto. Aparecieron de nuevo las dudas en defensa. El Melilla forzaba saques de esquina aunque afortunadamente para los intereses del equipo ibicenco sin consecuencias.

En la recta final del choque Fran Núñez tuvo una buena ocasión peñista en la segunda parte, pero se quedó sin fuerzas en la definición. En tiempo de descuento Pipo tuvo el gol de la victoria , pero su disparo se perdió fuera por unos centímetros cuando lo tenía todo a su favor. Y en el minuto 94 era Fran Núñez el que mandaba el esférico a las nubes cundo estaba en una posición inmejorable. Tres claras oportunidades desperdiciadas por el equipo de Santa Eulària.

Se llegó al final con tablas en el marcador, un resultado que se hubiera firmado antes de empezar pero que supo a poco después de la renta conseguida en el primer tiempo. Lo más preocupante es que por segunda semana consecutiva se le escapa al equipo peñista una renta de dos goles y solo ha sumado uno de los seis puntos en juego en los dos últimos partidos.