Victoria tan justa como necesaria (2-1)

XEREZ CD 2 - CONIL CF 1

Por fin el fútbol fue justo con el Xerez CD, que ganó al Conil en la Granja, siendo superior a su rival, pero sufriendo mucho, quizás demasiado. Que los azulinos llegaran a este partido sin estrenar su casillero de puntos y habiendo encajado una severa derrota en Ceuta hace siete días, pesaba mucho en los jugadores, y eso se notaba.

Los azulinos, que a sufridores parece que no hay nadie que les gane, empezaron bien el encuentro y a los tres minutos Brian era derribado dentro del área. El colegiado no lo dudó y muy cerca de la jugada, señalaba el punto de penati. Fran Sabaté fue el encargado de lanzarlo, un especialista, quien lo diría viendo su ejecución. El ex xerecista Fran no tuvo problemas en repeler el disparo centrado y muy telegrafiado por el jugador azulino.

Si ya eso fue un jarro de agua fría para el equipo y sobre todo para la animada hinchada, lo que vino después casi se convierte en una losa para los xerecistas. Y es que en la siguiente jugada, Paúl remató de cabeza como si lo hubiera hecho el propio Cristiano un centro al interior del área.

El Xerez CD se repuso bien, y era difícil, porque casi todo lo tenía en contra. En el minuto 36 Fran Sabaté se iba a quitar la espinita del penalti logrando el empate al recoger un rechace de Dani Jurado al larguero. Así acabaría la primera parte, con un Xerez CD proponiendo fútbol y mejor que su rival, pero sin estar por delante en el marcador.

En la segunda parte las cosas iban a cambiar. Brian hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego y establecía el 2-1 que a la postre sería definitivo. Borja Jiménez pudo hacer el tercero para tranquilidad de todos, pero su remate, solo ante Fran, se fue fuera y al final hubo que sufrir para amarrar los tres puntos no sin antes ver un par de paradas de mérito de Miguel, salvando a su equipo del empate que hubiera sido muy injusto.





FICHA TÉCNICA:

Xerez CD: Miguel Guerreo, Ezequiel, Álex Revuelta, Dani Jurado, Gonzalo, Isra (Ricky, 72'), Ramón Verdú, Fran Sabaté, Juanjo (Juanma Aguilar, 76´), Borja Jiménez (Edu Brenes, 89') y Brian.

Conil CF: Fran, Mario, Paul, Pablo Ureba, Rubén Díaz, Manzano, Heredia, Ponce (Fran Carmona, 66'), Cornejo (Juan Ureba, 63'), Mejías (Álex Padilla, 57') y Cuenca.

Goles: 0-1 (7') Paul. 1-1 (35') Fran Sabaté. 2-1 (52') Brian.

Árbitro: Hidalgo Márquez (Sevilla). Expulsó a un integrante del banquillo del Conil (88'). Amonestó a Fran Sabaté, Juanjo, Álex Revuelta, Juanma Aguila; y Manu Heredia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de Liga del Grupo X de Tercera División disputado en La Granja.