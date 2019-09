El Real Madrid borra al UCAM Murcia CB

Al UCAM Murcia CB le costó mucho anotar, quizás pueda ser un titular que resume el primer cuarto. Tavares fue el jugador más intimidante –una vez más- del equipo merengue. En la pintura los universitarios sufrieron muchísimo en ataque, intentando buscar tiros exteriores. Eddie abrió el luminoso murciano con un tiro de tres, pero se mantuvo en esa anotación en los primeros cinco minutos del cuarto inicial. Kyle Hunt sumó otros dos y empezó a quitarle los complejos al UCAM con un mate ante Tavares.

Garuba no hacía más que hacer rotos a los universitarios. Un rodillo que a falta de dos minutos llevaba 8 puntos y 3 rebotes. La defensa de Hunt tuvo muchos huecos, algo que el madrileño aprovechó para irse en el marcador. Ya no solo el jamaicano estuvo espeso atrás, sino en general el equipo de Sito Alonso estuvo incómodo en todas sus fases de juego, también en la defensa exterior donde Campazzo hizo tres triples (30-13).

En el segundo cuarto, nueve pérdidas del UCAM provocaron que el Real Madrid siguiera tomando distancias cada vez mayores en el marcador. A falta de 4:40 para el descanso los universitarios ya iban en bonus. También el Real Madrid, aunque ya la distancia estaba en casi 20 puntos que pesaban en el equipo murciano. En ese punto del choque, la única mancha del Madrid fueron los tiros libres con 4/9 y lo único salvable del UCAM fue el parcial del 2Q con un 16-12 y una mejor selección de tiro de los universitarios, que encontraron en Rojas y Tumba sus mejores aliados en el poste bajo (49-25).

Empezó el tercer cuarto con triple de Eddie, quizás para lavar la imagen o para comenzar la escalada hacia una remontada que parecía descabellada e imposible. Garuba continuó haciendo añicos la defensa del UCAM, que continuaba impotente pero que llegó a competirle al Madrid el tercer cuarto (68-43).

Los diez minutos finales estuvieron más equilibrados, pero los +20 del Real Madrid pesaban y mucho en las cabezas universitarias. Sito no terminaba de dar con la tecla para parar a un equipo que no tenía piedad. No era tanto por demérito del UCAM, sino porque el conjunto de Pablo Laso no daba opciones y asfixiaba cada vez que tenía el balón. Felipe Reyes se incorporó a pista para sumar el punto de pausa y rebote final, su especialidad en la anotación tras el rebote ofensivo. Cate hizo unos minutos finales muy buenos, encontrando a Rafa Luz y Larentzakis como aliados.

El Madrid levantó el pie del acelerador definitivamente a falta de tres minutos. Daban la distancia por válida, 27 puntos arriba eran suficientes para bajar la intensidad. 14 triples de llevaron los merengues a su casillero personal y el final del partido se tradujo en un severo correctivo para los murcianos (97-69).