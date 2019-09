Un toro escapa de la plaza de Algemesí y la Policía lo abate con cinco disparos

Un toro escapó en la tarde de este sábado de la plaza de toros de la localidad valenciana de Algemesí, en el marco de su Semana Taurina. El animal recorrió varias calles, pero finalmente la Policía Local logró acorralarlo y lo abatió con cinco disparos. Previamente otro toro también había escapado, aunque en este caso fue localizado y trasladado en un camión hasta el corral.

El novillo abatido, de la ganadería Talavante, rompió la manga que lo conducía de regreso a los corrales y campó a sus anchas por la localidad durante casi una hora. Fue entonces cuando los agentes lo acorralaron en la mota de un río y le dispararon. Antes de esto había herido a una mujer, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque no se conocen el alcance ni la gravedad del percance.

Abatido "ante la peligrosidad de la situación"

El Ayuntamiento de Algemesí ha explicado en un comunicado que los agentes lo abatieron "ante la peligrosidad de la situación" y cuando "la situación era segura".

En dicho comunicado se contabilizan tres heridos en total, pero ninguno por asta de toro: uno por el golpe del animal y los otros dos por caída cuando huían.

Las autoridades municipales se han reunido con los responsables de los toriles, miembros de la Comisión Taurina y mandos de la Policía Local para "analizar lo sucedido y estudiar medidas para reforzar la seguridad".

Tanto el Ayuntamiento como la Comisión Taurina han felicitado a la Policía Local por su "rápida respuesta y control de la situación", y también a Protección Civil por "su colaboración y despliegue".

"Solo quería escapar de su tortura"

Por su parte, el partido animalista PACMA ha denunciado los hechos y ha acusado a los agentes de "acribillar" a un animal que solo quería "escapar de su tortura".

¡Sin palabras! Acribillan con más de 20 disparos a un toro que solo quería escapar de su tortura, nos duele escuchar los aplausos de la gente.



En PACMA denunciaremos estos hechos ocurridos en #Algemesí. pic.twitter.com/HLUvfOLkPg — PACMA (@PartidoPACMA) September 28, 2019

La responsable de PACMA en Valencia, Raquel Aguilar, cree que ha habido una "nefasta gestión de la situación" y defiende que deberían haberle tirado un dardo tranquilizante y que no hubiera sido "necesario" matarlo.

Además, asegura que lo ocurrido es "reflejo" de que este tipo de actos no son solo "crueles para los animales", sino que también "implican un grave riesgo para las personas". "Prueba de ello son los tres heridos, que no tenían nada que ver con los toros y, sin quererlo, se han visto afectados por un animal que huía despavorido de la plaza", critica Aguilar, que insiste en que "acribillar" al toro "en plena calle y con un montón de gente presente" podría haber causado que uno de "esos más de 20 disparos" hubiera herido a alguien.

Aguilar asegura que es "vergonzoso" que desde el Gobierno del Botànic "se siga apoyando la tauromaquia", una práctica "anacrónica" que no solo provoca "sufrimiento a los animales", sino que todos los años "se cobra víctimas humanas". "Secuestra nuestras calles y nuestras plazas, y como hemos podido ver en Algemesí, aunque no quieras participar de estos actos, no quiere decir que el peligro que entrañan no te termine afectando", añade.