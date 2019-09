La Fiscalía lamenta el efecto llamada del decreto de la Junta sobre viviendas ilegales

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha lamentado el "efecto llamada" que para la comisión de delitos urbanísticos puede tener el anuncio del decreto con el que la Junta de Andalucía va a legalizar más de 300.000 casas construidas de forma irregular en la comunidad autonómica.

En declaraciones a la SER, Ayuso cree que este anuncio, "que no es nuevo", genera un "efecto llamada grandioso". La fiscal jefe pone el ejemplo contrario. "Cuando alguien va a comprar una parcela y ve que allí se está derribando una casa o se ha paralizado una obra, decide no comprar esa parcela o no construir", explica. "Pero la mera publicación del anuncio de una norma que tiende a regularizar o legalizar casas, genera un vaivén y un efecto llamada".

Ayuso también se ha referido a la memoria de fiscalía de medio ambiente, que alerta de la dejadez de los ayuntamientos para acometer órdenes de derribo. "Son circunstancias más sociológicas que jurídicas. La realidad es tenaz porque los particulares dilatan la ejecución de las demoliciones y, subsidiariamente, los ayuntamientos tampoco lo hacen. Hay una auténtica dejadez o perfectas excusas de todo tipo, como que no hay medios o no hay empresas que ejecuten los derribos. Son excusas falaces o indignas de crédito".

La fiscal sí saluda un avance con respecto a años anteriores. Desde que algunos juzgados han condicionado las condenas de privación de libertad a las demoliciones se ha producido un mayor número de derribos voluntarios. El juez ofrece la posibilidad de eliminar la pena de cárcel si el promotor derriba la casa. "Ha sido mano de santo. Es la medida más disuasoria".