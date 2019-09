El acusado de matar a un hombre en el antiguo delfinario de Ses Salines dice que le atacó por miedo

El acusado de matar a un hombre de 57 años en el antiguo Delfinario de Ses Salines de Sant Jordi (Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza) en marzo de 2017 ha admitido este lunes los hechos pero ha asegurado que su intención no era matarle.

Ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, el hombre, que residía en el edificio abandonado, ha admitido que le golpeó con una barra de hierro en diversas ocasiones, aunque "no sabía" dónde le golpeaba porque "estaba oscuro".

Según ha relatado, él y la víctima tuvieron una discusión previa en la que, según ha asegurado, ésta le amenazó con un martillo.

Tras esto, ha admitido que cuando la víctima estaba durmiendo fue a atacarle. Además, ha asegurado también que cuando se dio cuenta de lo que había pasado se quedó en 'shock'. "No tenía antecedentes, he viajado por el mundo y nunca he tenido un problema", ha dicho.

Aunque en su escrito de acusación inicial el Ministerio Fiscal solicita una pena de 18 años por asesinato es posible que la pena varíe después de que el acusado haya reconocido los hechos y se le aplique otro tipo delictivo.