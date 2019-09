Golpe al ego de los futbolistas

Los jugadores del Real Mallorca están cansados de oír que este equipo no tiene nivel para estar en primera división, que la mayoría no tienen experiencia en la máxima categoría y que la gran mayoría de jugadores son los que jugaron en Segunda B hace dos temporadas.

Con ello no quiero decir que no sea verdad, solo transmito el hartazgo de una plantilla que cada año se supera. Tampoco nadie daba un euro por el ascenso a Primera División y allí se metió.

Correr no es suficiente en la liga bbva y hay que aportar algo más. Los fichajes puede que no sean los más acertados, pero ahora mismo, la plantilla es está. De aquí hasta que se abra el mercado de invierno pasarán por lo menos ocho jornadas más de liga, 24 puntos en juego son muchos y por supuesto, no hay que renunciar a ninguno cuando eres un club que lucha por la permanencia.

Moreno se está estrujando la cabeza para sacarle el mayor provecho a su plantilla y aunque el Mallorca necesite sí o sí acudir al mercado de hinvierno, los jugadores actuales son los que tienen que tirar esto hacia adelante y no tengo dudas que corazon, garra y fuerza no faltarán. Correr, corren, pero ¿será eso suficiente?