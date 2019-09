El Ayuntamiento espera licitar los ascensores a mediados de 2020

El Ayuntamiento de Cuenca espera haber sacado a licitación los primeros remontes al Casco Antiguo a mediados de 2020. El alcalde, Darío Dolz, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER que hay que aprovechar la legislatura para avanzar, y que no descartan ninguna opción que mejore la accesibilidad a la zona alta de la ciudad.

Tras la reunión mantenida el viernes con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que instó a la ciudad a ser “ambiciosa” y a no descartar alternativas como escaleras mecánicas, Dolz ha asegurado que el Ayuntamiento no se cierra a ninguna posibilidad, pero el “nudo gordiano” siguen siendo los ascensores, y en primer término dos de los cuatro que planteó Cuenca [IN]: los de la Plaza de Ronda y Matadero Viejo.

En este asunto hay mucho trabajo adelantado, ha recordado el regidor, que espera poder dar un impulso al proyecto en los próximos meses y tenerlos en licitación a mediados del año que viene.

Por otro lado, después de que García-Page anunciase la inclusión de una partida de cinco millones de euros en los presupuestos regionales del año que viene para este proyecto, Dolz confía también en que antes de finales de año haya un gobierno central firme y unas cuentas regionales que respalden el proyecto.

En cualquier caso, ha recordado que la aportación del gobierno regional supone el 80 por ciento del coste, pero en los próximos días llevarán al Consorcio la propuesta para que aporte el 20 por ciento restante.