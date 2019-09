Podemos pedirá la comparecencia Paula Corujo por la "suspensión" de un libro

Lanzarote en Pie -Sí Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha registrado la petición de comparecencia de la Consejera no electa de Somos Lanzarote, Paula Corujo, responsable del servicio de publicaciones de la primera institución. Corujo reconoció en SER Lanzarote que el Cabildo había tomado al decisión de suspender la distribución del libro Teoría del Paisaje, del catedrático de la ULL, Fernando Castro Borrego. Según Corujo, el objetivo era revisar todos los proyectos impulsados por la corporación anterior para asegurar que las obras tienen el rigor científico adecuado para el mantenimiento del prestigio de la institución. Además, Corujo aseguró que no existía un contrato entre el Cabildo y el autor para la publicación de ese libro. En la obra, Borrego hace una revisión crítica de la visión que tiene la Fundación César Manrique sobre el artista total.

Así las cosas, Lanzarote en Pie-Sí Podemos ha decidido solicitar la comparecencia de la Consejera de Educación, para aclarar los motivos por los que esta publicación no ha vuelto a ser distribuida en las librerías. Al mismo tiempo, el partido morado solicitará también una explicación acerca de la razón que motivó la decisión de paralizar la publicación. Consultados por este asunto, Lanzarote en Pie - Sí Podemos explica que podría haberse menoscabado de la libertad de expresión y esto exige, no obstante, que Corujo de las explicaciones pertinentes en el próximo pleno del Cabildo de Lanzarote. En el propio gobierno se han producido declaraciones contradictorias, por ejemplo, Marcos Bergaz (PSOE) aseguró que "los libros deben estar en las librerías" y el propio Vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, dijo públicamente que esta decisión había sido un error e instó a la Presidenta a corregirlo a la mayor brevedad. Por el momento, el libro no ha sido devuelto a las librerías.