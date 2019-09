Alfonsa, una de la afectadas por la salmonella: "pensé que no salía de esta"

"Éramos cinco personas en casa. Tuve en muchos momentos la sensación de que no iba a salir de esta, yo me moría. Y encima no tenía a mi familia cerca porque nos separaron en urgencias, yo no sabía nada ni de mi hija, ni de mi nieto, ni de mi yerno", denuncia Alfonsa Betanzos, una de las treinta pesonas intoxicadas en Lanzarote tras consumir alimentos con salmonella en el Asadero de pollos Arrocha de Playa Honda. "Sigo estando mala, tengo el páncreas, la vesícula y el hígado tocados, después de ocho dias sigo estándo mala", denuncia Betanzos. "¿Dónde están las instituciones?", se pregunta Betanzos, "estamos desprotegidos, ¿dónde hay una oficina para que nos ayuden a tomar medidas legales y llevar a esto a donde haya que llevarlo, porque estamos hablando de mi vida", añade. Además, Alfonsa Betanzos denuncia que lleva ocho días con su negocio cerrado, "yo soy autónoma, resulta que los cuatro primeros días de baja, en los que yo he estado en un hospital, -no en un balnerario-, no cobro nada", lamenta. Escucha la entrevista completa a Alfonsa Betanzos en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

