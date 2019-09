Se suele decir en las historias de amor y desamor que "donde hubo algo queda" y probablemente será cierto. Algo de eso parece que les lleva pasando desde hace muchos años ya a CC y NC. Ambas organizaciones que fueron lo mismo y que tras separarse oficialmente han tenido muchos episodios de celos, envidias, discusiones duras y hasta cuernos, se han unido y desunido varias veces.

Y es que precisamente este viernes volvieron a retomar su relación, aunque sea de una forma interesada políticamente y por necesidad, que suele ser el mejor pegamento, en condiciones difíciles, de la política por lo menos.

Coalición Canaria y Nueva Canarias han suscrito ir conjuntamente a las elecciones generales como coalición electoral, cosa que no hicieron en las últimas elecciones generales de hace unos meses, aunque tuvieron contactos con ese fin, que no fructificaron. Ahora sí han obtenido el resultado más lógico, si lo miramos desde el punto de vista de la óptica nacionalista, porque a nadie se le escapa que la representación del nacionalismo canario moderado en Madrid ha obtenido muchos beneficios para Canarias sobre todo cuando sus votos han sido claves para el gobierno de turno y los grupos de nacionalistas canarios han estado unidos. Pero si lo miramos desde la óptica de izquierdas no parece tan lógico.

CC y NC llevan muchos años sin entenderse en la política de Canarias sobre todo, pero les es más fácil compartir programa y objetivos en beneficio de las islas en la política estatal que en casa, tanto sea cuando uno es gobierno aquí y el otro oposición y esto sí que es una contradicción brutal que no pasa en ningún lado. Ahora se enfrentan en la política canaria, hoy NC es gobierno y CC oposición y hasta hace poco y por mucho tiempo fue al contrario. Y vuelve a pasar lo mismo, se vuelven a encontrar juntos pero no revueltos, para concurrir a la cita del 10N. Y esta contradicción de no entenderse y sacudirse de lo lindo por aquí y coaligarse para las generales ha provocado una "crisis de caballo" entre los de Nueva Canarias.

Ha dimitido un miembro veterano y conocido que fue candidato a las europeas como es, Faneque Hernández, tras el ha salido de la dirección nacional la ex-senadora María José López, que no ha aceptado volver a la candidatura al senado y entre ellos ha salido el presidente del cabildo que no cree, como nos dijo hace una semana en la Ser, en el pacto con CC y apuntó en twiter, que pagarán un precio muy alto por pactar con CC. Morales prefería un pacto con los de Íñigo Errejón. Vamos que Carmelo Ramírez ocultara los contactos con Más País, ha provocado un lío interno que no variará las cosas, pero ya se verá si tiene consecuencias en el electorado de los nacionalistas de izquierdas.

Con todo y ante esta vuelta a la coalición de los nacionalistas, ¿se puede ver afectado el pacto de gobierno de las flores y por tanto ocurrir algo en el futuro que cambie el actual estatus quo del gobierno del socialista Torres?. Se dice que no, pero ya veremos, porque la política es muy cambiante y en Canarias más.