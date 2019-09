Ya toca que se Levante

Al C.D. Leganés (20º, 2 puntos) se le agotan las oportunidades. Si bien las matemáticas nos dicen que aún quedan 93 puntos por jugarse (con lo que los pepineros serían, casi seguro, campeones de LaLiga) , la historia no es tan esperanzadora. En los últimos seis años todos los equipos que seguían sin ganar en la jornada séptima (Málaga C.F. (temporada 17/18), Granada C.F. y C.A. Osasuna (temp. 16/17) o Córdoba C.F. (14/15)) terminaron descendiendo de categoría y cerrando la tabla al final de la temporada.

Tras la derrota (1-0), y la mala imagen, en Granada, el equipo de Pellegrino entrena desde la tarde de este lunes con el único objetivo de ganar al Levante U.D. (Butarque, sábado, 13:00).

Los granotas aún no han puntuado fuera de casa y ese es un ligero motivo para la esperanza para los pepineros en los que se notan dos carencias: Pellegrino aún no ha dado con la tecla para decidir el mejor once y sistema del equipo y además a veces se nota una falta de intensidad, en la que el técnico poco tiene que ver.

El argentino tiene claro que se necesita "un triunfo que cambié la energía del vestuario" y se lamentó de la mala suerte, de esos desfavorables "pequeños detalles que hacen la diferencia del fútbol". "Cuando se está una dinámica adversa todo se magnifica, el Leganés está haciendo muchas cosas bien a nivel de club, y nosotros tenemos que hacernos cargo, dar la cara y mostrar otra reacción", sentenció.