Gabriel Echávarri lo tuvo todo para convertirse en un buen alcalde de Alicante, pero prefirió anteponerse él a la ciudad y a los ciudadanos y terminó malbaratando todo el capital político y las esperanzas que le llevaron a ostentar la vara de mando municipal.

Ahora, se hubiera merecido un final político y no judicial. Teniendo en cuenta las muchas historias vergonzantes que arrastra esta ciudad -no hace falta que me detenga en ellas ¿verdad?-, me parece desmesurada la condena a pena de Telediario que ya se le ha impuesto por el fraccionamiento de una veintena de facturas por 190.000 euros ya que, quizás, este fue el menor de sus muchos errores.

Echávarri fue víctima de sí mismo y del listón que llevó a los socialistas a hacerse con el gobierno de la Generalitat y de muchos ayuntamientos. La tolerancia cero fue solo la gota que colmó el vaso y que hábilmente utilizó el PP para allanarse el camino a la alcaldía.

Por ello, si sale absuelto de este juicio y del que tendrá lugar dentro de unos meses por el despido de la cuñada del actual alcalde, nadie le va a rehabilitar políticamente.