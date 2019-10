El Grupo Radio Gandia da a conocer los nombres de los premiados de 2019

El Grupo Radio Gandia celebra este año la décima edición de sus premios anuales, una gala que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Teatre Serrano de Gandia. Desde priemra hora de la mañana les hemos dado a conocer los nombres de sus auténticos protagonistas, las personas y entidades que serán premiadas este año, por decisión del jurado de los premios Grupo Radio Gandia.

El premio en la categoría de Igualdad ha recaido en l'Associació Cultural Tirantianes. En junio de 2009 y a iniciativa Mercè Morell Gregori, profesora del IES Tirant Lo Blanc de Gandia, nació esta asociación formada por profesorado y personal del centro, como plataforma impulsora de las políticas de igualdad, con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización y prevención.

Desde entonces transmiten a los docentes las experiencias y materiales elaborados en el centro en cursos, jornadas y ponencias de coeducación. Cabe destacar, entre otros, tres proyectos coeducativos galardonados por la Conselleria d'Educació y uno por el Ayuntamiento de Gandia.

El premio en la categoría de Educación ha sido para Maria Vicenta Mestre Escrivà, más conocida como Mavi Mestre, nacida en Oliva. Desde marzo del pasado año es la rectora de la Universidad de València, convirtiéndose así en la primera mujer en llegar a este cargo en la historia de esta institución de 500 años. Catedrática de Psicología Básica, ha formado parte de los equipos de gobierno del anterior rector.

Obtuvo el Premio Nacional a los mejores becarios y el Premio Extraordinario de Licenciatura. Doctora en Psicología por la Universidad de València, en 1981, obtuvo también el Premio Extraordinario de Doctorado. Cabe destacar su actividad docente, de investigación con 23 libros y otras publicaciones, así como la gestión académica en sucesivos cargos en el seno de la Universitat de València.

El premio en la categoria de Empresa es para Vicente Giner Navarro, gerente desde 1970 de la mercantil "Vicente Giner S.A.", situada en Beniflà, fundada 30 años antes por su padre, Vicente Giner Moratal. En todo este tiempo ha conseguido mantener la actividad exportadora de cítricos hasta llegar a la actual cuarta generación de la familia.

Es empresa líder del sector, exporta a 25 países de Europa y América. Proporciona trabajo a más de 1.000 personas, entre la central, las tareas de recolección y las fincas agrícolas. Mantiene una producción anual de unas 40 toneladas de cítricos.

El premio en la categoría de Cultura recae este año en Rafa Gomar Lloret, escritor de Gandia cuya trayectoria literaria destaca por su reivindicación de los géneros de narrativa corta y por los 9 premios obtenidos, de los cuales destacan el premio "Víctor Català", el dels Escriptors Valencians o el Andrònima de narrativa.

Rafa Gomar también se ha caracterizado por su activismo cultural centrado en la ciudad de Gandia, donde ha impulsado la "Nit de Contes al Palau" dentro de las actividades de la Semana Literaria y ha contribuido a diferentes exposiciones en las que ha relacionado literatura con pintura y fotografía, entre otras.

El premio en la categoría de Arquitectura ha sido para Alberto Peñín Ibáñez. Nacido en Gandia, es Doctor en Arquitectura y profesor de la Escuela de Arquitectura de València. Ha sido decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y es Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos desde 2016.

Como arquitecto, ha intervenido en numerosas obras públicas de la ciudad de Gandia como la restauración de la Colegiata, el Campus gandiense o el Plan Director y Proyecto de Urbanización del Barranc de Beniopa entre muchos otros. Es además autor de numerosas publicaciones sobre arquitectura y urbanismo, la última de estas publicaciones lleva por título "Arquitectura i modernitat a Gandia, una guía d'arquitectura moderna".

El premio en la categoría de Solidaridad recae este año en la "Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer", entidad que surgió en el año 2011 en Gandia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jóvenes con cáncer.

La Fundación IN trabaja en la humanización de las salas de hospital destinadas a jóvenes pacientes oncológicos, con la ayuda inestimable del movimiento Strong People. Asimismo, realiza continuas campañas de humanización y divulgación para prevenir el cáncer entre los más jóvenes.

El premio en la candidatura de Arte es para el pintor gandiense Joan Costa. Nacido en 1952, se licenció en la Escuela de Bellas Artes de València. Ha expuesto sus obras en multitud de muestras nacionales e internacionales, tanto de forma individual como colectiva.

A lo largo de su carrera artística ha recibido varios premios y ha impartido numerosas conferencias y talleres. En su estilo valiente, maduro y provocador, ha elegido el Barroco como referencia irónica de su compromiso con el pasado. Es el autor de las pinturas del Retablo Mayor de la Iglesia de las Escuelas Pías de Gandia. En el crucero de esta iglesia también realizó dos magníficos murales al óleo, "Sacra neteja. L'èndemá" y "La Casa d'Emaús", para el bicentenario del colegio de las Escuelas Pías.

En la categoría de Medio Ambiente, el reconocimiento del jurado ha sido para el profesor Francisco Martínez Capel. Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad de Madrid y profesor titular del departamento de Ingenieria Hidraúlica y Medio Ambiente en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Ha participado en diferentes programas de investigación tanto en diferentes universidades españolas, como en Chile, Ecuador y para la Comisión Europea, en especial sobre el cambio climático en la cuenca mediterránea. Hace poco, implementó sus investigaciones en la creación de nuevos pozos en Tanzania. Ha impartido numerosos cursos y seminarios, sobre temas de su especialidad.

Sus principales líneas de investigación versan sobre el régimen ecológico de caudales o los métodos hidrológicos e integradores entre otros aspectos. Coautor del libro publicado en 2009 "Les Riberes del Serpis. Gestió de l'aigua per a la seua conservació", Martínez Capel ha alertado a través de sus investigaciones sobre el impacto que tendrá en el río Serpis el cambio climático y ha apuntado varias medidas para mitigar sus efectos.

El premio en la categoría de Medicina ha sido para el psiquiatra José Olcina, responsable de la UCA, la Unidad de Conductas Adictivas del departamento de Salud de Gandia, dependiente de la Conselleria de Sanitat. Olcina se ocupa, en concreto, de la Unidad de Alcohología, que depende de la Conselleria desde el año 1998 y en la que trata a pacientes con consumo problemático de alcohol, tabaco, sedantes y prácticas adictivas comportamentales como el juego patológico o las adicción a las compras.

Sin embargo, la trayectoria del doctor Olcina se remonta a mucho antes, al año 1984, cuando, a iniciativa de los propios pacientes con patología adictiva y sus familiares, crean la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de la Safor (ARAS), donde este prestigioso médico psiquiatra comienza a atender a pacientes con trastornos adictivos de toda la comarca hasta situarse, en la actualidad, al frente de la Unidad de Alcohología, donde ha desarrollado numerosos programas específicos para abordar las adicciones conocidas como "legales".

En la categoría de Música, este año ha resultado premiado el grupo musical gandiense Zoo. Nacido en 2014 de la mano de Panxo, ex miembro de "Orxata Sound System" y de "Sophy Zoo", este grupo musical se centra en el rap, el breakbeat, el reguetón, el rock y el ska, mezclados con ritmos electrónicos. Las letras de sus canciones tratan cuestiones políticas y sociales de actualidad.

"Tempestes vénen del sud" fue su primer disco, que contenía "Estiu", el sencillo que salió en primavera de ese mismo año y que obtuvo cerca de de millón y medio de reproducciones en poco tiempo.

El premio en la categoría de Deportes ha ido a parar a Irene Garí. La olivense, jugadora del Valencia Básket desde 2017, formó parte de las categorías inferiores del Ros Casares, de donde pasó al Siglo XXI de Barcelona, justo antes de iniciar su formación americana en las universidades de UTEP y Georgia Tech.

En 2016 volvió a España para disputar la Liga Femenina 1 en las filas de CREF ¡Hola!, y acabó la temporada con una breve estancia en la Liga Argentina. Garí ha sido internacional con España Sub 16, Sub 18, Sub 19 y Sub 20, siendo semifinalista del Mundial Sub 19 en Lituania en 2013 o plata en el Eurobasket Sub 20 de 2014 en Udine.

Todos ellos recibirán su merecido galardón en una gala en la que se darán cita, un año más, representantes de numerosos colectivos de la sociedad de Gandia y la Safor, quienes acompañarán a los premiados en una noche emotiva.