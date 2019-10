Malena Contestí: "Lo que preparábamos para campaña no llegaba a estos extremos"

La exdiputada de Vox, Malena Contestí, afirma que los postulados que se llevaron a la pasada campaña electoral mediante la que obtuvo su escaño en el Congreso no llegaba a los extremos actuales. Afirma Contestí que ha dejado el partido porque no estaba de acuerdo con determinadas posturas que el partido ha endurecido con el tiempo y disentía también de la forma de venderlas.

"Lo que preparábamos para campaña no llegaba a estos extremos. Cuando llegas allí y ves cual es la agenda política o cómo se está publicitando, qué marketing político se está llevando tan emocional en determinadas cosas a las que se le dan tantísima importancia de una manera tan extrema, yo por ahí no paso" afirma.

La que fuera diputada por Baleares afirma que en ocasiones ha tenido que "moldear" un poco el discurso "porque en el partido no te dejan disentir". Nunca he dicho determinadas cosas que sí han dicho los integrantes del partido, determinados discursos no los he tenido" señala.

Rechaza Contestí que su marcha se deba a una "vendetta" por no haber sido incluida en las listas, un extremo que niega. "Qué van a decir, si no pueden decir otra cosa. Por supuesto yo iba en listas y ya pueden decir lo que quieran, que eso era así" insiste.

La diputada cree que el partido le dio la espalda cuando abandonó todos sus cargos tras las primeras noticias por presuntas irregularidades. "El señor Jorge Campos dio una rueda de prensa y lo único que era verdad de todo lo que dijo era 'buenos días'. Lo que dijo era todo totalmente falso y a mí se me hizo guardar silencio. Y eso me lo dijeron directamente. Hay que tener cuidado con estas cosas, no puedes dar una rueda de prensa diciendo estas mentiras. Era todo mentira, yo tenía mis razones y jamás mantuve una conversación en la que dijera que me arrepentía de nada".

La mallorquina afirma que intentó ponerse en contacto con los dirigentes de su partido para comunicarles su marcha, pero que no le cogieron el teléfono, por lo que decidió hacer público el comunicado. "A día de hoy no he recibido respuesta" señala.