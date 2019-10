El cocinero taranconero, José Francisco Atienza, gana el III concurso de gastronomía "Cuenca Abstracta"

El taranconero,José Francisco Atienza ha ganado este lunes el III concurso de gastronomía para cocineros profesionales “Cuenca Abstracta”.

Han sido un total de cuatro cocineros seleccionados lo que han optado a este premio, que junto a sus ayudantes han elaborado durante 120 minutos un plato basado en lomo de corzo, azafrán DO La Mancha, ajo morado de las Pedroñeras y vino DO Ribera del Júcar. Una lista de ingredientes para elaborar un plato que tenía que tener como inspiración la obra Rojo Sombrío, del pintor José Guerrero.

La receta de Lomo de corzo con salsa Cumberland ha sido la que ha llevado a este cocinero taranconero y profesor de la Escuela de Hostelería Aranda Formación de Madrid, Jose Francisco Atienza, a hacerse con el premio.

Desde Cuenca Abstracta señalan que el objetivo principal del concurso de este año ha sido unir la gastronomía a uno de los recursos patrimoniales más sobresalientes de la provincia, el Museo de Arte Abstracto Español, así como poner en valor la gastronomía conquense y utilizarla como recurso de calidad en el turismo de la provincia. Por su parte, el ganador ha asegurado que contamos con una de las mejores gastronomías del país que todavía está por ensalzar.

El concurso estaba dotado con 2250 euros en premios, distribuidos en 2 categorías: 1500 € para el primero y 750 € para el segundo. Además, a todos los participantes se les ha obsequiado con un diploma y un lote de productos de DO conquense.

El concurso ha contado también con la participación de Raquel López Muñoz, coordinadora de exposiciones del Centro José Guerrero de Granada, que ha hablado de la figura del pintor, autor de la obra en la que se han basado los cocineros para crear sus platos y su relación con Cuenca. También se ha realizado un coloquio con participación del chef Adolfo Muñoz, miembro de EURO-TOQUES España y presidente del Jurado, Ángel Ramírez, director del programa de radio Coloquios del Vino y Secretario de la Academia de Gastronomía de Castilla la Mancha y Juancho Villahermosa, gerente de la DO Ribera del Júcar en torno a la gastronomía conquense. Tras el coloquio, Carlos del Pozo, Director General de La Abadía de Jábaga ha dado una charla sobre el chocolate, su historia y su técnica.