Ribó y Gómez garantizan que no se va a expulsar a nadie de su vivienda en Ciutat Vella

El alcalde de València, Joan Ribó, asegura que el edificio de la calle Caixers 2 de la ciudad comprado por una sociedad de inversión "seguirá siendo residencial" y ha afirmado que "las viviendas de este edificio no se van a convertir en apartamentos turísticos".

Ribó se ha pronunciado de este modo a partir de las movilizaciones anunciadas por el colectivo Veïnat en Perill d'Extinció para evitar que el barrio de Ciutat Vella, "saturado turísticamente" según esta entidad, pierda más vecinos.

Joan Ribó ha manifestado que "las viviendas de este edificio no se van a convertir en apartamentos turísticos". "Queremos unos barrios vivos en los que no se eche a la gente de sus casas", ha manifestado.

Del mismo modo, la vicealcaldesa y responsable del área de Desarrollo y Regeneracion Urbana, Sandra Gómez, ha recordado que la moratoria que entró en vigor en febrero de 2018 impide que se abran nuevos apartamentos turísticos en Ciutat Vella y ha precisado que esta suspensión cautelar de licencias se aplica también para uso hotelero. Sandra Gómez ha indicado que entre las solicitudes de licencia anteriores a la entrega en vigor de la suspensión no se encontraba la del edificio ubicado en la calle Caixers,2.



A este respecto, ha explicado que desde la aprobación en el pleno no se han tramitado más peticiones de licencias que comporten un cambio de uso de residencial a hotelero. La vicealcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento estará vigilante para velar por que se cumple la normativa vigente y que este edificio no se rehabilita para destinarlo a apartamentos turísticos. “El uso es residencial y así va a continuar”, ha afirmado Sandra Gómez.

Asimismo, ha recordado que el Plan Especial Protección de Ciutat Vella está en la recta final para su aprobación y ha hecho hincapié en que “el objetivo es la preservación del carácter residencial del distrito evitando la proliferación de apartamentos turísticos, la recuperación de áreas degradadas, garantizar las dotaciones públicas, la mejora de la calidad urbana y la preservación de los valores patrimoniales, los cuales quedan protegidos”. “Con la aprobación del PEP será definitiva la suspensión de licencias”, ha aseverado.