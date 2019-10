Hoy es el día mundial de las personas mayores y este año se pone el acento en el "Edadismo", la discriminación por la edad. Los mayores sienten que se les mira como parásitos que no sirven para nada justo tras su jubilación. Existe una sensación de que todos los derechos se pierden al ser mayor. Si tienes 80 años no vale la pena ni siquiera que te pongan una prótesis de cadera, eso se le dice en la cara del mayor como si nada. Se apunta, como una molestia, que hay demasiados mayores porque cada vez vivimos más y sobre todo se dice sin los estudios detallados de cómo afecta el aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual.

Cómo pueden ser útiles los mayores, solo cuidando nietos, por supuesto que no. El papel de un mayor debe ser como el de cualquier ciudadano. Colaborando en áreas de conocimiento que dejaron atrás, haciendo voluntariado etc.

Los problemas de los mayores pasan, además de por la exclusión y discriminación, simplemente porque no se piensa en ellos, por la falta de medios para sus cuidados. Cuidados especiales para que no sean enfermos, para que no se conviertan en enfermos y si lo están sean atendidos como es debido. Los mayores se tienen que reivindicar y entre todos tenemos que combatir el Edadismo.

Existe un porcentaje muy importante de personas mayores que están solos y que esperan por compañía y otros esperan porque se cumpla la ley de dependencia y porque se les atienda igual que al resto de personas. Los especialistas hablan de respeto y el respeto a los mayores se ha perdido con los años, y que ese respeto es a la dignidad humana que no se pierde al cumplir años.

Hoy la gente llega a los 90 años, cada vez son más. ¿Pueden los mayores estar 25 años solo viajando con el Incerso, sentados en un banco de Triana, viendo la televisión, deben olvidarse de todo?. O por el contrario deben y pueden ser más útiles? .

Hay que repensar el papel de los mayores y sus circunstancias. Todos seremos mayores y tan solo sea por egoísmo debemos hacer algo.