'La historia de Antonio'

Hoy he recordado a Antonio.

Fue hace aproximadamente un año cuando conocí a Antonio. Lo vi sentado en el banco del parque donde suelo pasear a mis perros. Un señor mayor, de apariencia seria, con gorra, bastón y atento a todo lo que pasaba a su alrededor. Todos los días estaba sentado a la misma hora en el mismo banco. Hiciera frío o calor, con solajero o un poco de lluvia. Recuerdo que el primer día que hablamos hacia viento. Me dijo: "Agarrara bien a los chuchillos que se te echan a volar." A partir de ahí fui conociendo a Antonio.

Me contó que la edad le había cambiado el nombre. De niño le llamaban Toni, de adulto Don Antonio y ahora, de viejo, Antoñito. Se sentía más cómodo con Antonio pero prefería no luchar con el paso del tiempo que ya le había quitado muchas cosas. Fue guagüero de profesión durante más de 30 años. Se jubiló porque le tocaba. Estuvo casado con el amor de su vida pero se quedó viudo joven. Era padre de un hijo pero casi no lo veía porque tuvo que emigrar a Alemania, como me decía, "aquí el chiquillo no encontraba nada". Así, según él, al igual que le puso el Antoñito, el tiempo le había colocado en aquel banco y le había dejado solo con su bastón y su gorra.

Casi todos los días Antonio me contaba algo de su vida. Por ejemplo, que le encantaba escuchar el fútbol por la radio y las canciones de Carlos Gardel. Él nunca supo donde trabajaba yo pero casualmente la radio era su mejor compañera. La soledad le había sorprendido pero su pequeño transistor nunca le falló. Antonio era una de las 70.000 personas mayores de Canarias que viven solas. Esa soledad que no se busca pero que te encuentra, que te enferma porque hay días en los que no tienen a nadie con quien hablar. Que nadie sabe si estás vivo, en el banco de un parque charlando con un extraño o si el tiempo ya te ha vencido. Una realidad que, según los expertos, cada vez va a afectar a más personas como a Antonio y en las que todos, en especial las instituciones, tendremos que prestar más atención.

Recuerdo que fue un día de viento cuando dejé de ver a Antonio. El banco en el que se solía sentar estaba ocupado por una parejita joven. Agarré fuerte a mis perros como me había recomendado una vez. Sólo espero que su radio no se haya apagado y que sigan disfrutando de sus canciones de Carlos Gardel.