Mika, cómo hemos cambiado

Michael Holbrook ha regresado a las tiendas de discos cuatro años después. Aunque así dicho a muchos no les dice nada, es lo que aparece en el quinto álbum de Mika, un pizpireto británico-libanés que alcanzó la fama con canciones movidas y pegadizas, luego apostó por producciones mayestáticas y ha acabado alcanzando un equilibrio maravilloso con temas de una y otra corriente. ‘Ice cream’, el single que presenta su trabajo más novedoso, recupera ese falsete que nos levanta del asiento y que conocimos en 2006.

Mika se presentaba como un animal de escenario y discoteca con ‘Relax, take it easy’, capaz de animar la fiesta más difícil. Su primer disparo se materializaba al año siguiente con ‘Life in cartoon motion’, un título que ya era una declaración de intenciones y que contenía el maravilloso ‘Grace Kelly’ con el que cualquiera era capaz de desmelenarse en las situaciones más insospechadas.

Lo cierto es que el debut de Mika arrasó con todo, pero el reto era mantener ese nivel con su segundo trabajo. Por supuesto no logró repetir las cotas que había alcanzado antes, pero volvió a cargar de ritmo bailable un álbum, ‘The boy who knew too much’, que fácilmente nos encandilaba con temas como ‘Blame it on the girls’.

Estábamos transitando el año 2009 y ya no era un secreto la muy versátil voz de Mika, entrenada desde niño y que además de aguantar los falsetes durante cuatro minutos era capaz de modular de una frase a otra con sorprendente facilidad. ‘Rain’ fue el segundo single que presentó este trabajo.

A partir de entonces es cierto que Mika se fue diluyendo en las listas de éxitos y, en el caso de España, quedó un poco apartado. Sin embargo en otros países europeos como Francia o Italia mantuvo una importante repercusión, tanto que ha estado presente en programas televisivos y ha grabado por ejemplo en el idioma de Víctor Hugo. Fue el caso de ‘Elle me dit’, que publicó como single de aperitivo al que después sería su tercer disco, ‘The origin of love’, de 2011.

En la versión británica del disco la canción se sustituyó por ‘Emily’, muy similar aunque sin tanta fuerza en la dicción como la francesa. A nivel mundial uno de los principales singles fue una buena colaboración con Pharrell Williams en el tema ‘Celebrate’.

Llegados a este punto, y aunque no llevaba muchos años en este negocio, en 2013 Mika publicó un grandes éxitos que, por ejemplo en España, capitalizó el éxito que volvió a cosechar gracias al uso publicitario de alguno de sus temas. Fue el caso del novedoso ‘Live your life’, que nos preparaba para el sol veraniego de la temporada.

Dos años dejó pasar para regresar a la sección de novedades y lo hizo con un cambio de estilo, ligero en lo musical pero algo más acusado en lo físico, con aspecto más formal y temas más sosegados, aunque su sello personal seguía presente. Eso sí, era más fácil descubrir la firme y convincente voz que tenía en los tramos más graves de las canciones. Con esta nueva etapa, que reclama más sosiego para exprimir su música, nos despedimos a través del tema ‘Talk about you’, que inició el camino del disco ‘No place in heaven’.