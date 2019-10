Desastroso arranque de curso

Cuando todos creíamos que el arranque del curso escolar había sido uno de los más tranquilos de los últimos años, resulta que nada más lejos de la realidad. Siguen sin nombrarse a todos los nuevos profesores de secundaria, unos 300 profesores más este curso, porque no se fue previsor en el nombramiento de los que eran necesarios para cubrir las dos horas lectivas menos que tenían este año los de secundaria, que pasaban a 18 horas semanales. Una cosa que ya se sabía con tiempo porque fue aprobada por el anterior gobierno. Al parecer la bolsa de profesores se vació, no había docentes suficientes para todas las áreas de conocimiento con el Cap (curso de adaptación pedagógica) en la mano.

Pero eso no lo es todo. Resulta que no han llegado los libros gratuitos para todos los alumnos de familias con dificultades económicas, porque ha fallado la aplicación, según comentan. Es gravísimo, porque normalmente esto tiene que estar claro desde finales de Junio. Y los libros no han llegado a los centros educativos, cuando estamos ya en Octubre. No se sabe cómo se estará dando clases, si habrá niños con libros y niños sin ellos.

Y si por si esto fuera poco, inclusive no habían enviado a los centros los precios y cuotas de los niños para los comedores escolares. Están llegando justo ahora esa información por lo visto y no a todos.

Es cierto que el nuevo equipo de la consejería ha llegado hace poco con el nuevo gobierno progresista, pero lo que no parece razonable es que se hayan puesto a cambiar de sitio a los técnicos, coordinadores, nuevo personal de confianza en definitiva y resulta que nadie se entera de cómo se funciona ahora, justo al inicio de curso, cuando este tipo de cuestiones son situaciones absolutamente regladas y metódicas en las que no se debe notar el cambio de gobierno. Es decir pura burocracia.

La nueva consejera de educación María José Guerra no ha tenido por ahora un buen arranque de curso, más bien desastroso, además de barracones que siguen adelante, que llevan ahí desde hace muchos años, eso era más difícil de eliminar de un plumazo, pero de ahí a no poder tener las cuotas de comedores, los libros de texto o los profesores nombrados, suena a improvisación.

Hoy la consejera tiene reunión con los equipos directivos de los centros educativos para presentarse, vamos a ver cómo explica lo que ha sucedido. Nosotros también la estamos esperando en la radio desde que tomó posesión, para entrar en detalle sobre lo que quiere hacer con la educación en las islas. Nosotros podemos esperar y estamos esperando, los niños no.