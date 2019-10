"El año pasado envidiábamos a los equipos que estaban en Europa y ahora no nos vamos a quejar"

Bruno Fernández, defensa del Getafe C.F., no se sumó a las voces que, ahora, se lamentan de la acumulación de partidos para los azulones.

GOLES ENCAJADOS

El Getafe está recibiendo este año muchos más goles de lo habitual desde que Bordalás llegó al banquillo. "Son muchos errores puntuales que contra otro tipo de equipos o en otra dinámica no te perjudican. Ahora nos generan prácticamente los goles que nos hacen" señaló. "No nos están generando cinco o seis ocasiones por partido. Nos hacen tres o cuatro y son los goles que nos hacen. Que no nos generen ninguna. Nos ha tocado cometer errores en las dos áreas y hay que trabajar", culminó.