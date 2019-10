FIFA 20, fútbol grandioso y también callejero

Con la llegada de FIFA 20 (PS4, Xbox One y PC) ya estamos todos en lo que a simuladores de fútbol se refiere. Nueva temporada y nuevo modo potente para un FIFA continuista en cuanto a su estilo de juego, lo cual es bastante bueno por los avances conseguidos en los últimos años.

La principal novedad de FIFA 20 es el modo Volta, en el que se recuperan y expanden los partidos bajo techo (FIFA 98) y en la calle de FIFA Street. Narrado por el gran comentarista de League of Legends y otros videojuegos Ibai Llanos, Volta apuesta por la cercanía de las pachangas entre amigos en las calles de 17 ciudades como Roma, Nueva York o Barcelona. Podemos jugar fútbol sala, empequeñecer las porterías o jugar con paredes y sin reglas. Cuenta además con un modo historia que sustituye a El Camino (menos espectacular) y partidos online, por lo que prácticamente es un juego en sí mismo en el que podemos crear a nuestro futbolista o jugar con los grandes.

Una temporada más FIFA es el rey de las licencias, aunque esta vez tiene unas (muy) pocas ausencias, puntuales pero significativas. Disponemos de las licencias completas de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia), además del resto de competiciones importantes domésticas y la Champions y Europa League. Pero nos falta uno de los grandes de Europa, la Juventus (llamado Piemonte Calcio), y los dos grandes argentinos: Boca Juniors y River Plate. Además el estadio Camp Nou también tiene acuerdo exclusivo con la competencia.

El derbi madrileño en FIFA 20 / EA

Con las manos en el mando FIFA 20 sigue la línea de las dos últimas entregas, con un positivo ritmo pausado. Hay menos goles desde fuera del área, en parte por la pericia de los porteros (que también despejan demasiado cerca muchas veces), y los controles orientados son muy efectivos. Además se ha introducido un nuevo sistema con diana para las faltas y penalties, algo más sencillo que las últimas fórmulas de la saga.

El nivel de detalle gráfico no ha avanzado demasiado (aunque hay nuevas animaciones), pero la ambientación sonora y visual de estadios y competiciones es, una vez más, magnífica. Disfrutaremos de esa ambientación en modos como Ultimate Team (FUT) con los cromos y la química entre jugadores como protagonistas, la renovada Carrera con ruedas de prensa, o los 11 contra 11 de Clubes Pro con hasta cinco jugadores diferentes para crear.

Más actualidad

Además de FIFA 20 ya está también en el mercado CODE VEIN, el nuevo juego de rol y acción, ambientado en un futuro distópico en el que el mundo sufre una catástrofe que da lugar a un nuevo tipo de humanos, los resucitados. Con poderes extraordinarios conseguidos a cambio de sus recuerdos, ahora estos súper humanos quieren respuestas sobre las causas del cataclismo. Se trata de un juego con impresionantes gráficos estilo anime que, además, podemos disfrutar en compañía de un amigo de principio a fin.

Otro de los lanzamientos de los últimos días ha sido la versión para PS4 y Xbox One de Tropico 6, el simulador de gobierno y gestión de un archipiélago tropical. Como siempre en esta saga encarnamos a un dictador de república bananera acompañado de sus caprichos y excentricidades. El juego cuenta con textos y voces en castellano, muy importantes para apreciar los discursos embaucadores y plagados de mentiras de El Presidente, que tratará de asegurarse el sillón por todos los medios en este título en clave de humor.

Fernando Alonso probando GRID / Koch Media

El juego de carreras de coches GRID saldrá a la venta el próximo 11 de octubre para PS4, Xbox One y PC. Ya ha sido presentado de la mano del piloto Fernando Alonso, que ha ejercido como consultor experto y que también aparece en el juego para retarnos. Según él mismo confesó, uno de sus trabajos más importantes ha sido transmitir a los desarrolladores la necesidad de crear formas de pilotaje variadas e imprevisibles para la inteligencia artificial.

RAGE 2 (PS4, Xbox One y PC) acaba de recibir su primera expansión, bajo el título ‘El resurgir de los fantasmas’. Añade una nueva región para devastar el yermo, una nueva facción (los fantasmas liderados por la villana Iris), una nueva arma y una nueva habilidad para disparar con estilo. Este irreverente juego de disparos en primera persona se amplía con más tiros y más oportunidades para hacer cabriolas con nuestros vehículos reciclados.

Algunos de los ponentes del congreso Madrid Games Week 19 / AEVI

El próximo jueves arranca en IFEMA Madrid Games Week, la mayor feria del mundo del videojuego en España. Para ir calentando motores el espacio de la Fundación Telefónica acoge los días 1 y 2 de octubre su congreso ‘Madrid Games Week 19. Videojuegos, Educación, Cultura y Salud’. Como ponentes cuenta con psicólogos, pedagogos, desarrolladores de videojuegos y otros expertos. Antonio José Planells, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y diseñador narrativo de la compañía THQ Nordic ha sido uno de ellos y con él hemos repasado aspectos como el valor cultural de los videojuegos, su relación con las apuestas o su moldeable espíritu lúdico.

Algunas de las participantes en el torneo / Girlgamer Fest

Y finalmente este pasado fin de semana se celebraba en el Movistar eSports Center de Madrid el ‘Girlgamer eSports Festival’, que enfrentaba a los mejores equipos femeninos de League of Legends y Counter Strike. En la primera categoría la escuadra ganadora fue ‘Out of the Blue’ y en la segunda ‘Copenhagen Flames’. Junto a Besiktas han quedado clasificadas para la final mundial del Girgamer eSports Festival que se celebrará en Dubai a finales de año. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.