Vacunas en edad adulta, ¿cuándo son recomendables?

Sarampión, varicela, rubeola…, parece que son enfermedades de otros tiempos, pero no es así. A finales de agosto se conocía un informe basado en los datos de los 53 países, pertenecientes al área europea de la OMS, donde se indicaba que cuatro de ellos, Reino Unidos, Grecia, Albania y República Checa ya no era países donde se había erradicado el sarampión. Sí se ha terminado con esta enfermedad en Austria y Suiza. En lo que se refiere a España, la OMS la ha declarado libre del virus, precisandoque los 233 casos de sarampión, confirmados en los seis primeros meses de este año, eran “importados o secundarios a éstos”. Además, considera que la transmisión se había interrumpido con facilidad.

A pesar de esto, desde Sanidad se ha recomendado vacunarse a un grupo adulto de población que podría no haber padecido el sarampión o no estar vacunado. Así lo recuerda, Alberto López, médico de familia del centro de salud Mendiguchia Carriche, en Leganés. Las recomendaciones son claras, deberían vacunarse los nacidos después de 1970 si no han pasado la enfermedad y en su día no se les administró la vacuna.

López explica que “se ha puesto la fecha de los nacidos a partir de 1970 porque es a partir de la cual la enfermedad dejó de ser frecuente”. Pero ante la duda, es mejor “ponerse la trivalente, que incluye sarampión, rubeola y parotiditis”.

El doctor se ha lamentado del mal que están haciendo las propagandas antivacunas, aunque cree que en “nuestro país todavía no hay muchos grupos de este tipo”. Asegura que hay que conseguir una vacunación del 95%de la población para que el virus no circule. Y es que en edades adultas estas enfermedades pueden traer complicaciones como la meningitis, la neumonía…, por eso, si hay dudas, es mejor volver a vacunar, “no pasaría nada, no sería perjudicial para la persona”.

Rubeola y varicela

Sobre la rubeola, López, aconseja vacunarse a las mujeres, en edad fértil, que no la hayan pasado, porque la enfermedad de adulto puede tener “graves secuelas para el feto”. Igualmente, afirma que “no estaría de más” que un adulto se vacunase de varicela, si no lo está.

Recuerda que la población nacional está bastante bien cubierta porque la vacunación se ha hecho con bastante eficacia. Gente que viene de otras latitudes, donde la vacunación no es tan extensiva, se recomienda que acudan a su centro de salud.