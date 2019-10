¿Sabes cuánto gana tu vecino? Los municipios más ricos de la región

Castilla-La Mancha no cuenta con ningún municipio entre los 100 con más renta per cápita de España. Hay que ir hasta el número 125 para encontrar al primero. Y la situación de las capitales de provincia no es mucho mejor ya que solo hay 3 de las 5 que están entre los 500 municipios con mayor renta per cápita. Y esto es de la mitad hacia abajo.

Puesto ránking nacional Municipio Habitantes Renta per cápita (€) 125 Olías del Rey (TO) 7.657 25.409 136 Cabanillas del Campo (GU) 10.123 25.049 165 El Casar (GU) 11.812 24.415 168 Cobisa (TO) 4.269 24.223 209 Pepino (TO) 2.907 23.689 250 Toledo 84.282 23.297 256 Chiloeches (GU) 3.508 23.241 265 Ciudad Real 74.743 23.131 281 Valdeaveruelo (GU) 1.062 23.024 312 Uceda (GU) 2.573 22.723

Olías del Rey en Toledo es el municipio con mayor renta per cápita de Castilla-La Mancha. Son 25.409 euros de renta por habitante. La localidad tiene 7.657 habitantes y está en el puesto 125 estatal. Le sigue Cabanillas del Campo, en el 136. Está en Guadalajara y cuenta con 25.049 euros por vecino. El tercer municipio también es de Guadalajara, El Casar, con 24.415 euros.

Le siguen otra localidad toledana, Cobisa, con 24.223 euros. Pepino, en Toledo está en el puesto 209, con 23.689 euros por habitante En el puesto sexto de la región y el 250 de toda España está la primera capital de provincia, que además es la regional: Toledo. Cada habitante declara unos 23.297 euros de media.

Chiloeches en Guadalajara y hay que bajar hasta el puesto 8 para encontrar a Ciudad Real, la ciudad con mayor renta de su provincia. Así hasta completar los 10 primeros le siguen Valdeaveruelo, en Guadalajara y cierra Uceda, también en esta provincia. Hay que ir hasta el puesto 508 para encontrar a Cuenca y bajar hasta el 552 para encontrar a Albacete capital, la capital de provincia que menos renta per cápita declara... 21.178 euros, 3.000 menos que Toledo; la que más.