800 libros de la historia de Villalonga se distribuirán tras 6 años encerrados en una habitación

En Villalonga todos los grupos municipales, a excepción del PSOE que se abstuvo, aprobaban en su último pleno la distribución de 800 ejemplares de un libro que narra la historia del municipio, "Vilallonga, Històrica i Geografia d´una vila de la Safor", obra de Abel Soler.

Los 800 ejemplares de la edición permanecían desde hacía 6 años en una habitación del consistorio por orden del anterior alcalde, el socialista Enric Llorca. Según la versión de Compromís, el exalcalde no permitió la distribución del ejemplar, entre otras razones por que no se respetaba la doble denominación del municipio, y porque no aparecía en la edición una foto suya y un saluda.

Pues bien, esta semana la propuesta ha sido sometida a votación en el pleno que contó con la aprobación de Comprimís, Fer Poble y PP, y la abstención del grupo socialista. El próximo acto de"desagravio" con el autor de la publicación, será la presentación del libro, que fue suspendida y prohibida por el exalcalde.