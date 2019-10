En Baza afloran de la tierra abierta en el Yacimiento Baza-1 restos de mastodontes, mamuts, rinocerontes, caballos de tres dedos, tortugas y así hasta llegar a los más pequeños roedores que formaron parte de un paisaje muy diferente al actual, de clima cálido y húmedo tropical.

Las huellas de los grandes mamíferos que habitaron este territorio hace cuatro millones de años son profundas, pero no tanto como para no encontrarlas, ya que la más remota historia natural de la Cuenca de Baza sale a luz gracias a investigadores y expertos científicos que, como el paleontólogo Bienvenido Martínez-Navarro, descubren espectaculares restos de especies animales desaparecidas. No es fácil, evidentemente, pero como él mismo explica sobre el terreno, "sólo hay que querer y saber ver lo que uno busca". Y al final, se encuentra. Bajo nuestros pies tenemos un "cementerio de mastodontes".

En este yacimiento ubicado en la conocida como Cuesta del Francés, que se excava desde 2015 en campañas anuales impulsadas en exclusiva por el Ayuntamiento de Baza, las sorpresas y grandes hallazgos paleontológicos hacen vislumbrar un futuro muy alentador para los intereses culturales y divulgativos de la ciudad bastetana. Así lo asegura el equipo multidisciplinar encargado del proyecto científico, que comprueba en estos días como ese argumento se refrenda durante la celebración en Baza de las XXXV Jornadas Nacionales de Paleontología.

Este viernes, en el tramo local de 'Hoy por Hoy' en Radio Baza, el Yacimiento Baza-1 se ha convertido en el escenario sobre el que los expertos han explicado la relevancia y el potencial de una excavación que está llamada a convertirse en referente internacional capaz de ofrecer "grandes titulares" para la comunidad científica.