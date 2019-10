"El humor necesita el aprendizaje de la consideración"

La entrevista comenzaba escuchando el violín de Cibrán Sierra, integrante del Cuarteto Quiroga y lo hacía porque nuestro invitado, Antonio Muñoz Molina, reivindica cualquier disciplina artística incluída ésta, porque nos cuenta, "tocar en un cuarteto de cuerda exige una precisión de neurocirujanos". Una cita en Hoy por Hoy Bilbao horas antes de participar en el Festival Ja!, "un festival que conocía porque a Elvira le han invitado ya varias veces".

Elvira Lindo su mujer, recibe en esta edición el premio del Festival por toda su trayectoria en parte volcada en el humor. Un humor que al académico le gusta con "consideración" y se explica. "Si ahora no puedes hacer chistes sobre mujeres o sobre negros pues no los haces, tenemos que aprender a respetar. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer humor con libertad". Y afirma, ¿qué es eso de cambio mujer de 40 por dos de 20?

Durante la charla en Hoy por Hoy Bilbao que aquí puedes recuperar, Muñoz Molina reivindica el humor como "la defensa de los más débiles frente a los poderosos. Fijaos si no en Donald Trump, da mucho miedo pero es muy cómico". Preguntado por si encaja en un certamen cuyo hilo conductor es el humor, el escritor Premio Príncipe de Asturias de las Letras, rescata no sólo su obra 'Los Misterios de Madrid' sino cualquiera de los libros que ha editado. "Siempre hay ironía en mis libros, está ahí."

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) es uno de los más destacados escritores españoles y, desde 1995, miembro de la Real Academia de la Lengua. Entre su extensa obra destacan ‘Beatus Ille’, ‘El invierno en Lisboa’, ‘Beltenebros’, ‘El jinete polaco’, ‘Plenilunio’, ‘Sefarad’ y ‘La noche de los tiempos’, todos ellos publicados en Seix Barral. Colaborador habitual en prensa, ha reunido sus artículos en volúmenes como ‘El Robinson urbano’ o ‘La vida por delante’. Ha recibido, además del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Nacional de Literatura en dos ocasiones, el Premio de la Crítica, el Premio Planeta, el Premio Liber, el Premio Jean Monnet de Literatura Europea, el Prix Méditerranée Étranger, el Premio Jerusalén y el Premio Qué Leer, concedido por los lectores. Vive entre Madrid y Lisboa.