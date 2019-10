¿Qué es ser Txirene?

Como cada primer viernes de mes, la historiadora y catedrática emérita de la Universidad de Deusto, María Jesús Cava, nos acerca historias relacionadas con la pura esencia bilbaína en nuestro espacio de Hoy por Hoy Bilbao, SER de Bilbao.

"Cuando hablamos del Bilbao Txirene podemos encontrar multitud de elementos identificativos. Lo que sucede es que uno, y esencial, es el lenguaje. Va asociado a la identidad cultural y esta, en el Botxo, ha sido paradigmática. Con influencia del euskera y sin él.

Sin embargo, hay muchos que empiezan a confundir la esencia del txirene clásico, el que la tradición acrisola, con la vulgaridad populista de quien comercializa el asunto. Ser defensor de Bilbao vendiendo lo que sea, por mucha gracia que le eche… o propagar historietas en blogs de aficionado, abusando de relatos costumbristas poco rigurosos, cuando no de baja intensidad, simplemente resulta simpático, pero banal. Vender agua de Bilbao o salchichas con fuste, no te convierte en chirene… No confundamos.

El txirene auténtico es cooperador en su faceta de ciudadano; se involucra en causas que redundan social y culturalmente, es divertido pero no populachero en el peor sentido de la expresión, es decir, rayando en la vulgaridad. No es solo el forofogoitia o el que milita de comparsero desde que le salieron los primeros dientes de leche.

Para mí, Txirene es, en suma, esencialmente el chistoso, gracioso, bromista, excéntrico, por seguir la definición dada por Emiliano de Arriaga. Pero con criterio, ética y mesura en sus expresiones de amor hacia la patria chica. Y una chirenada es un dislate, pero que hace gracia.

El Bilbao txirene ha logrado en este siglo XXI reescribir sobre la tradición anterior, a veces aportando ingenio; otras malversando el carácter de ese casticismo que llevaba a identificar en las canciones populares al de Neguri portando pantalones de mil rayas al igual que los de Atxuri, o al que subía las escaleras de Mallona los días de novena para hacerla (ellos, de paso, para cazar chimbos), o tomando café en La Concordia de tertulia, para cotillear sobre el inversor de la Bolsa colindante, alquilando el palco proscenio del Arriaga para colocar mobiliario propio, fotos de sus artistas favoritas, escupidera... y tartera para merendar. O bien como decía Orueta, atribuyendo al poderoso Víctor Chávarri carácter divino, y propagando la leyenda de que al llegar a su escritorio decía a su escribiente mientras miraba papeles: “hoy que llueva y que toque la lotería a Mauricio, el de Belosticalle”.

Así que ahí dejo esto, y OR COMPÓN, (ahí te las arregles…)".

María Jesús Cava.