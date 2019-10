¿La histórica semana del área metropolitana?

En condiciones normales, la semana que termina debería concluir con el calificativo de "histórica". El pleno de A Coruña aprobó el jueves poner en marcha la maquinaria administrativa para crear legalmente el área metropolitana, ente al que se atribuye la solución a algunos de los problemas de la comarca.

Pero, a partir de ahí, todo lo demás causa escepticismo. Quien esto suscribe ha tenido la oportunidad de escuchar en más de una ocasión a diferentes alcaldes grandilocuentes sentencias del tipo "éste es el mandato del área metropolitana", o similares. Francisco Vázquez, Javier Losada, Carlos Negreira y Xulio Ferreiro prometieron lo que ahora, de nuevo, se nos promete. También ha habido Declaración de María Pita o reuniones, más o menos concurridas, de alcaldes y alcaldesas. Y la realidad es que hoy estamos prácticamente en el mismo lugar, con un acuerdo plenario en el que se abstuvo el PP, que tiene mayoría en la cámara que tendrá la última palabra (el Parlamento de Galicia). Así que, de momento, prudencia y una duda: ¿servirá en el siglo XXI una solución que se diseñó en el XX?.

Los problemas cotidianos, mientras, se abren de vez en cuando un hueco entre los grandes asuntos de la actualidad. El Ayuntamiento de A Coruña ha declarado de nuevo la guerra a la doble fila, una mala práctica muy extendida que agrava los problemas de tráfico de una ciudad acostumbrada a vivir en el atasco. El egoísmo personal se impone entre aquellos que no dudan en dejar el coche de cualquier manera en cualquier sitio. Y la solución, dice el Gobierno local, pasa por esa combinación de multas e información.

El asunto pasará, morirá sepultado por otras prioridades, hasta que otro Gobierno local se decida a declararle la enésima guerra a la doble fila. Pendiente seguirá una estrategia de movilidad que busque soluciones de fondo a problemas estructurales, mientras gobierno local tras gobierno local seguirán encargando estudios e informes de movilidad, como si los anteriores no sirviesen para nada. ¿Cuánto nos han costado? ¿Cuánto nos costarán?

Y, al fin, Xulio Ferreiro. El exalcalde reapareció en escena para vivir en primera persona el pleno que ponía en marcha la maquinaria administrativa para el área metropolitana. A Ferreiro le preguntaron si algún diá sería candidato a la presidencia de la Xunta. Ni sí ni no ni todo lo contrario, vino a decir para no cerrar una puerta que nadie sabe exactamente si está abierta. La política es así: muchos -no necesariamente Ferreiro- se esfuerzan en las evasivas para no tener que desdecirse, aunque llegado el caso tampoco les supondría mayor problema.

La semana ha mirado al futuro, quizá porque el pasado y el presente son demasiado tediosos.