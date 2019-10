Anquela, más que en el alambre

El Deportivo se ha decidido a buscar un sustituto para Juan Antonio Anquela. El entrenador jienense dilapidó en Girona el escaso crédito con el que contaba. El insostenible camino que está llevando el equipo ha abierto los ojos al consejo que ya maneja varios nombres para dirigir al club blanquiazul. “Hay que tomar decisiones”, reconocen fuentes cercanas al Deportivo. “El entrenador está desbordado”, aseguran ya varias voces desde el vestuario.

La decisión de Paco Zas era la de dar estabilidad al banquillo coruñés. El presidente se había negado incluso a la recomendación de la dirección deportiva de cambiar de entrenador hace un par de semanas. Tras el duelo del Numancia, Anquela ya estuvo con un pie fuera del Deportivo. Sin embargo, el empeño del consejo en mantenerlo provocó la continuidad hasta la fecha del de Linares. Ahora, tras el derrumbe en Cataluña, el futuro de Anquela ya no se pinta de blanquiazul. Sólo un milagro salvaría la continuidad de un entrenador que podría caer incluso antes del partido ante el Almería de este domingo. Con poco más de 48 horas para ese duelo, Anquela sólo cuenta a su favor con el poco tiempo que resta para el duelo. No se descarta que incluso la decisión pueda tomarse este mismo viernes. Dentro de la directiva coruñesa se entiende que darle a Anquela el partido del domingo sería “tirarlo a los leones”, aunque otros defienden que no se puede regalar más tiempo y que el actual entrenador ya no está capacitado.

Números indefendibles

“Lamentable”, “Vergüenza”, “A la deriva”, “Se hunde”, “zombi” son sólo algunos de los términos usados en las crónicas que hablan del duelo del Dépor en Girona. Tras nueve jornadas de Liga, el equipo de Anquela es penúltimo con sólo siete puntos y a una unidad de cerrar la tabla como colista. No gana desde la jornada uno, y es ya el equipo que más goles ha recibido de la competición con diecisiete. Datos insostenibles para un equipo, que como dice Paco Zas, tiene como objetivo mínimo lograr clasificarse para el play off de ascenso. Ahora, el deportivismo mira con miedo al descenso a Segunda B.

Un entrenador sin grandes exigencias económicas

No podrá el Deportivo tirar la casa por la ventana a la hora de contratar un sustituto para Anquela. Ya el actual técnico blanquiazul y su grupo de colaboradores tienen un salario de los más reducidos de la categoría. Carmelo del Pozo decidió en verano centrar sus esfuerzos económicos en la confección de la plantilla. Una apuesta que, de momento, tampoco le está dando la razón al segoviano. Ahora, el sustituto de Anquela tampoco cobrará grandes emolumentos por dirigir al Deportivo. Eso lo saben desde la Plaza de Pontevedra, que se esfuerzan en buscar fuentes de financiación extraordinarias para poder abordar la operación.

Esta premisa, la de la escasa inversión en el entrenador, descarta a algunos candidatos como Francisco (cuyas pretensiones deportivas y económicas son imposibles para el club coruñés) y complica también la posible llegada de Juan Ramón López Muñiz, un perfil de entrenador con notable trabajo defensivo, que es precisamente el lunar del actual Deportivo, y con el que el club ya ha mantenido contactos informales.

Carmelo del Pozo ya tiene en su agenda a varios candidatos, entre los que nadie duda que va a estar el ex del Depor José Luis Oltra. Con Oltra, el Deportivo logró el primero de sus ascensos en la época reciente. Sin embargo, el miedo a una filtración en los medios que dilapide de forma prematura cualquier operación hace que ahora mismo haya hermetismo en el club coruñés.