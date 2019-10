El gobierno incrementa los impuestos, tasas y precios para actualizarlos al IPC

El gobierno municipal ha acordado una subida del 1,5% de los impuestos, tasas y precios públicos para actualizarlos al Índice de Precios de Consumo (IPC). La Junta de Gobierno ha aprobado modificar hasta 24 ordenanzas fiscales que tienen que ver con los impuestos, tasas y precios públicos.

Esta revisión es el paso previo para la elaboración del presupuesto de 2020. La concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Maciá, prevé con este incremento una recaudación de 1,5 millones de euros. Maciá ha indicado que no es que ahora cuenten con esa cantidad de más, porque en esta ocasión recibirán menos ingresos al no contar con la liquidación por los atrasos de la revisión catastral.

Con este incremento se verán afectados impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE), el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En cuanto a las tasas y precios públicos, se modifican las ordenanzas de servicios como el de la grúa municipal, el de BiciElx, el de cementerios, vados, o la tasa de ocupación de mesas y sillas.

Tanto el portavoz del gobierno, Héctor Díez, como la responsable de Gestión Financiera han querido justificar el incremento asegurando que se trata de un aumento que apenas se va a notar en el bolsillo. Maciá ha indicado que en algunos casos se trata de una subida de "céntimos o unos pocos euros". Además, ha recordado que el Ayuntamiento ayuda a las familias con el pago del IBI con una partida que en el presupuesto asciende a un millón de euros.

Por su parte, Héctor Díez ha indicado que "si no se realiza una actualización de las tasas y precios públicos se produce un desfase que impide poder prestar los servicios adecuadamente". Díez ha recordado que en los últimos cuatro años no se había realizado la actualización al IPC al ser un periodo "complejo de la crisis económica", pero ha insistido en que ahora se toma esta decisión porque "las cuentas municipales no lo soportan todo". Además, ha indicado que esta subida ya estaba contemplada en el programa de gobierno entre PSOE y Compromís.

Tras pasar por la Junta de Gobierno, el 10 de octubre se celebrará la comisión donde se dará cuenta a los grupos municipales y se someterá a votación del pleno municipal en una sesión extraordinaria el 15 de octubre.