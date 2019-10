Iridoy: "Apostamos por que el euskera sea una lengua de primer nivel en Irun"

Xabier Iridoy, portavoz de EAJ-PNV de Irun, y Josune Gómez, concejala del grupo, se han acercado a los alrededores del CBA con el objetivo de subrayar la importancia de promover el euskera en Irun. "La promoción del euskera siempre ha sido una de nuestras prioridades. Lamentablemente, durante muchos años el Gobierno municipal de Irun, ha estimado el euskera como lengua secundaria. Ante esta situación, nuestro grupo ha reflexionado y ha analizado las iniciativas y planes que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Irun, para así proponer mejoras y que faciliten y promuevan el uso del euskera tanto en la ciudad como en el propio Ayuntamiento", ha señalado Xabier Iridoy.

En este sentido, y con el objetivo de analizar y mejorar los pasos que se dan en torno al euskera en la ciudad, EAJ-PNV de Irun, ha estudiado la propuesta del área de euskera del Ayuntamiento, en torno a la VI. Planificación del Plan de Normalización del Uso del Euskera para el periodo 2018-2022. "Antes de nada, me gustaría indicar que nuestro grupo cree que la VI. Planificación ya debería estar en vigor. Irun tiene necesidades importantes que afrontar en el ámbito del euskera, y no vemos que el Ayuntamiento dé suficientes pasos para mejorar dicha situación" ha subrayado la concejala Gómez. "Es más, recibimos la propuesta de la VI. Planificación a principios de agosto. Una propuesta amplia y profunda, sí, pero una vez leída y estudiada, nos parece mejorable", ha mencionado Gómez. "En estos dos meses nuestro grupo ha estado trabajando y hemos elaborado una serie de propuestas positivas y novedosas, que creemos podrían complementar de manera significativa la propuesta ya lanzada. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso desde que envió el documento, no ha habido predisposición de conversar, no se ha convocado ni un solo Consejo Asesor de Euskera, y por ende, no se nos ha dado la oportunidad de aportar mejoras ni plantear posibles dudas".

Por ello, ante esta situación, Iridoy ha pedido al Gobierno municipal, y en concreto a la responsable del área de euskera que, "antes de poner en marcha la planificación que ellos han elaborado, y que vemos escasa, convoquen el Consejo Asesor de Euskera, para que todos los grupos municipales de la oposición podamos realizar propuestas constructivas al documento. Irun se merece un plan completo, que cuide y fomente adecuadamente el euskera, tanto en la calle como en el propio Ayuntamiento. Y para ello, siempre defenderemos la necesidad de colaborar con diferentes. Entre todos, el Ayuntamiento debería desarrollar un plan integral, que recoja propuestas numerosas e innovadoras".

Para EAJ-PNV el euskera siempre ha sido una de sus prioridades, ha sido y será una de sus líneas estratégicas. Es más, "en la anterior legislatura estuvimos en el Gobierno, yo fui la delegada del área de euskera, y durante esos años que estuvimos al frente de la delegación, pudimos reavivar el área y mediante la colaboración entre instituciones y diferentes, pusimos en marcha nuevas iniciativas, que hoy en día son pioneras en la ciudad, como por ejemplo Lannahi, entre muchas otras" ha recalcado Gómez. "Pero en la actualidad no vemos que haya inquietud por el euskera, nos preocupa que los pasos que se han dado no sigan el ritmo que deberían, y no vemos, hasta el momento al menos, un interés real por colaborar con los grupos de la oposición".

Para finalizar, EAJ-PNV ha destacado su apuesta por la promoción del euskera y por garantizar la igualdad lingüística en Irun. "Eso sí, en ese trayecto son imprescindibles los recursos y la voluntad política. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todos y todas, para que la igualdad lingüística se haga realidad e impulsar además unas medidas adecuadas y completas. Por eso, para poder dar pasos adelante y en positivo, le pedimos al Gobierno municipal que convoque el Consejo Asesor de Euskera en los próximos días", ha concluido Iridoy.