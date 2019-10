Amaia: "Me hacía mucha ilusión empezar la gira en Pamplona, me da nervios y a la vez tranquilidad"

Primera entrevista de la cantante pamplonesa Amaia antes de iniciar su gira en Pamplona, para presentar su primer disco "Pero no pasa nada". "Me hacía muchísima ilusión y que mejor forma que empezar así, como la más importante, la primera de todas. Me hacía mucha ilusión empezar la gira en Pamplona, me da nervios y a la vez tranquilidad"

