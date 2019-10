"El mayor número de víctimas del terrorismo islámico está en África, no en Europa"

Hawa relata una historia que se desarrolla entre España y Mali, en un ambiente de tensión, riesgo, amores y odios donde confluyen distintos elementos de absoluta actualidad, como el fracaso electoral de Podemos, partido del que se desencanta su protagonista, la frustración de un viejo comunista que decirse irse de España porque no soporta vivir en un país en el que sigue gobernando la derecha, el terrorismo islámico que busca llevar a cabo un atentado de repercusión internacional y el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia en la zona del Sahel, con unos agentes que rompen con la imagen que algunos tienen de los espías españoles.

Juan López Astudillo, protagonista de esta historia, viaja a Mali donde su hijo trabaja de cooperante en una ONG, y allí se ve obligado a relacionase con personajes que representan todo lo que él no soporta: el Ejército y la Iglesia. A sus convicciones irreductibles se suman un cúmulo de acontecimientos recientes que le han convertido en un hombre herido por la vida, los desengaños y las traiciones "Cree que se va para huir de sus problemas y se encuentra con otros" apunta el autor que explica cómo el perfil del protagonista le llevará a ser captado para infiltrarse en el CNI.

HAWA (ediciones Dukosu) es una novela trepidante en la que todos estos conflictos estallan cuando el protagonista se ve obligado de este modo a colaborar con los servicios de inteligencia de España y Francia para entrar en contacto con un empresario hispano argentino, sospechoso de ser un confidente de Al Qaeda del Magreb Islámico. El relato de HAWA conduce al lector por unas peripecias imprevisibles y le adentra en la historia y las costumbres del antiguo imperio de Mali.

"Hawa recoge el compromiso de los ciudadanos malienses de no esperar que los de fuera les resuelvan el problema" asegura Diego Armario, quien apunta, no sin intención, que "el mayor número de víctimas del terrorismo islámico está en África y no en Europa" como se pudiera pensar. Y traslada al lector la siguiente pregunta: ¿es la religión quien engendra el terrorismo?, asegurando que la religión mal entendida genera fanatismo y el fanatismo lleva a esa violencia, pero no sólo en el islam, apuntando que también el cristianismo también fue violento durante las cruzadas.

Su autor estará el lunes 7 en el Club de la Prensa Asturiana en Oviedo acompañado por el periodista Manuel de Cimadevilla a las 8 de la tarde. El martes 8, a la misma hora, será Guillermina Caso, jefa de informativos de Ser Gijón, quien presente Hawa a los asistentes y converse con el autor, en la librería La buena Letra.