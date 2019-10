Un juego peligroso

Tengo que reconocerles que, como buen niño de los 80, de pequeño consumía mucha televisión. Quizás porque tenía claro que de mayor me quería dedicar a esto medios o quizás porque había algo que me fascinaba: los anuncios. Se acordarán de ese 'aceptamos pulpo como animal de compañía. O 'el hola soy Edu, feliz Navidad'; 'Guillete, lo mejor para el hombre'; 'Cuando haces pop, ya no hay stop'; o 'espera que venga mi primo zumosol'. Anuncios que se nos han quedado grabado en la memoria entre ellos spot que ahora serían impensable ver.

Cuando éramos niños el racismo, el machismo y hasta la violencia se usaban como algo normal para vendernos cosas. Hasta a los menores incluso nos dejaban comer cigarros de chocolate con leche y jugar a que nos los fumábamos antes de comerlos. La publicidad de ahora tiene también poder, más creatividad incluso pero, como es lógico, más límites que hace unas décadas para salvaguardar los intereses de los consumidores. Pese a ello ahora todavía se pueden ver anuncios peligrosos.

Me refiero a los de las apuestas deportivas. Algunas empresas ya han sido penalizadas por la Asociación Autocontrol por "asociar situaciones de juego repetitivas, incontroladas o compulsivas, a emociones fuertes". Aún así podemos seguir viéndolos en la tele o en internet. Deportistas y famosos que prestan su imagen para la publicidad del juego, un sector que mueve cifras millonarias y mensajes que llegan a las calles e internet y que cualquiera puede ver: adultos y niños. Tal es así que los expertos advierten de que la ludopatía es la nueva gran adicción, sobre todo entre los más jóvenes. Si antes el perfil de los ludópatas era mayoritariamente un hombre casado entre 35 y 45 años, actualmente son los jóvenes de entre 18 y 25 los que más problemas tienen. N uestro país tiene la tasa más alta de adictos al juego entre los chicos de 14 a 21 años.

Todo empeoró en 2011 cuando entró en vigor la nueva Ley que regula el juego online en España. Desde entonces las casas de apuestas han inundado, no sólo la publicidad, sino también nuestras calles. Hacienda ya ha intentado poner límites al repunte de estos anuncios y a la presencia de rostros conocidos en apuestas online, con una normativa similar a la del tabaco. Aunque quizás no sea suficiente. Según los psicólogos, existe una responsabilidad compartida entre las familias y la Administración. Los padres no pueden luchar solos contra los mecanismos de la legislación que es la que debe poner límites a este juego peligroso. Como los anuncios con esos eslóganes graciosos de los años 80 y 90, los spots de apuestas de ahora también dejan marcados a los más jóvenes. Pero en este caso no tiene ni pizca de gracia.