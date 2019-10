"¿Ultimátum? Creo que estáis en lo cierto"

El Deportivo intentará resucitar mañana ante el Almería en un choque en el que Juan Antonio Anquela se juega su futuro al frente del equipo. El técnico se la juega y no esconde su situación: "Hay que estar preparado para todo". Nadie del club le ha comunicado que la de mañana es su última bala, aunque el jienense intuye que el de mañana puede ser su último partido. "Nadie me ha dicho nada. Eso lo decís vosotros... y creo que estáis en lo cierto". Para esa final, el cuadro coruñés, no va a contar con David Simón, Koné y Somma, que causan baja por lesión y tampoco con Beto da Silva, ausente por decisión técnica.

Los blanquiazules necesitan acabar con la sangría de goles para poder cambiar su rumbo. Anquela ha anunciado que no habrá cambio táctico buscando un golpe de timón. Eso en un equipo en el que el mister ha querido avalar a Lampropoulos tras su mal partido del jueves. "Aquí perdón tenemos que pedir todos. A veces nos equivocamos unos, a veces otros. Somos un equipo. Psicológicamente está preparado".

"El vestuario está preocupado pero no tengo duda de que creemos en lo que hacemos y que saldremos de esta" manifestó el preparador. Todo eso en un choque donde se prevén protestas en el estadio de Riazor. "Yo no estoy en condiciones de pedir nada. Tienen razón. Tenemos que engancharlos. Nos jugamos tres puntos muy importantes y debemos estar todos a una" afirmó el míster.

"Voy a trabajar hasta el último segundo. Vine con todas las ganas y aún las tengo. Creo que lo que hacemos. Es mi obligación y además lo pienso" contestó el técnico cuestionado acerca de su estado de ánimo en una situación tan delicada. Un Anquela que necesita ver a su equipo dando continuidad a los "buenos minutos que tuvimos en la segunda parte ante el Girona".