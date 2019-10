Una sólida UD Las Palmas se impone al Lugo (0-2)

La UD conseguía con este marcador la tercera victoria consecutiva de la temporada. Un registro que parecía impensable para un equipo que generó tantas dudas en el verano y en el inicio de la temporada. La llegada de Viera ha sido el maná que alimentó con juego y goles las necesidades de esta plantilla. En torno a este futbolista, hemos visto a un Pedri que no sólo se destaca, sino que sobresale, y a un conjunto de jugadores que se consagran a una tarea colectiva, y eso en fútbol suele tener sus efectos positivos.

No pasó por muchos dramas la UD Las Palmas en el Anxo Carro. No hay victoria sin sufrimiento en Segunda División, pero lo cierto es que los amarillos, amparados por una idea solidaria de juego, no comete vulgares errores, y se ejercita en defensa con entereza. Y arriba, todo queda para el talento de Viera y Pedri, futbolistas que por sí sólo son capaces de decidir partidos, incluso cuando se carece de hombres como Araujo y Rubén Castro.

Pedri marcó en la segunda parte, en un pase de Viera en colaboración con un defensa del Lugo, y posteriomente para rematar el trabajo, Pekjart. Demostración que cuando todo va bien en un equipo, la tendencia es que vaya a mejor. Ahora, lo que toca es esperar al Deportivo de la Coruña.

-Ficha técnica:

0-CD Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Peybernes, José Carlos, Canella (Iriome, min.88); Gerard Valentín (Rahmani, min.71), Seoane, Carlos Pita, Tete Morente; Manu Barreiro (Carlos Castro, min.56) y Cristian Herrera.

2-UD Las Palmas: Josep Martínez; Álvaro Lemos, Mantovani, Aythami, De la Bella; Srnic (Cedrés, min.72), Ruiz de Galarreta, Fabio, Pedri (Dani Castellano, min.89); Jonathan Viera y Narváez (Pekhart, min.69).

Goles: 0-1, min.83: Pedri. 0-2, min.92: Pekhart.

Árbitro: Varón Aceitón, del Comité Balear. Mostró amarilla a Ruiz de Galarreta (min.15), Mantovani (min.19), Aythami (min.54), Viera (min.62) y Lemos (min.76) de la UD Las Palmas; y José Carlos (min.37) y Rahmani (min.91), del Lugo.

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 2.634 aficionados.