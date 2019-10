46 denuncias por "violencias sexuales" en la UPV/EHU

Según reconoce a la SER la vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural, Idoia Fernández, la idea fundamental es que la Universidad sea "soporte" para las víctimas de todo tipo de violencias sexuales "dándose casos en los que el agresor y la propia agresión se registran dentro de la UPV/EHU o la persona agredida está dentro y la persona agresora está fuera".

Fernández revela que "en 2017 se tramitaron 11 denuncias; en 2018 un total de 20; y hasta junio de 2019 han sido 15". Más denuncias no porque se den más casos, dice Fernández, "es que ahora hay una herramienta a través de la cual la gente puede pedir apoyo", y pone como ejemplo que "si yo pregunto cuántos casos de acoso por violencia de género hay en tu empresa, me responden que ninguno". A su juicio no es así "es porque no hay ninguna herramienta que permita que afloren".

Asegura Idoia Fernández que en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres (aunque también ha habido un caso de homofobia), la agresión es el acoso y se ha dado de manera mayoritaria entre el alumnado. Mantiene que "también hay casos de gravedad que se han traslado a tribunales".

Entre las intervenciones que ha realizado la UPV/EHU está en primer lugar la de proteger a la víctima. Una forma de hacerlo es "cambiarla de aula o trasladarla a otro grupo de prácticas". Teniendo en cuenta que la situación le genera estrés, asegura Fernández, la clave está en conseguir que se aleje de esa situación lo más pronto posible.

Este protocolo es uno de los elementos del tercer Plan de Igualdad de la UPV/EHU. Un plan que recoge, de aquí a 2022, que asignaturas con perspectiva de género "se integren en la formación curricular". Explica en la SER Idoia Fernández que el género "debe estar en todas las titulaciones y que haya una asignatura de género en cada una de las ramas".

Podría ser una asignatura optativa, mantiene, pero lo que está claro es que se pretende "no en cada titulación, pero que haya una asignatura de Género y Salud que sea una divisa en titulaciones de Salud, o Género y Ciencia experimental, por las ramas de conocimiento".