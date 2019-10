Lo nuestro

Donald Trump consiguió el miércoles pasado que lo que parecía un conflicto global, alejado del valle del Guadalquivir, golpeara directamente a los productores de aceite de nuestra provincia.

Se dice que los aranceles al aceite de oliva de Estados Unidos afectarán a un sector que produjo el año pasado el 12% del aceite de todo el mundo, que se dice pronto. España es responsable de la mitad del producción mundial. Una parte es para consumo interno, pero otra bien importante es para la exportación. Y aquí es donde quizá haya que mirar hacia dentro y no hacia Trump para ver una de las raíces del problema. Me refiero al mercado europeo. Y es que, a pesar de que el 50% del aceite de oliva del mundo sale de España, es difícil encontrarlo como tal a precios accesibles aquí, en Centroeuropa. Los conocedores del sector dicen que el mercado está copado por los distribuidores italianos y que muchos de nuestros productores de Priego o de Baena sólo envasan bajo su marca su mejor aceite. El resto, que sigue siendo un buen aceite, dicen, lo venden a granel a un distribuidor italiano que lo envasa como marca blanca para una cadena de supermercados alemana, por ejemplo. Sería bien sencillo compensar las pérdidas que produzcan los aranceles de Trump, copando el mercado europeo con la marca propia de un producto envasado en la provincia y creando, además, nuevos puestos de trabajo en el envasado, la distribución y el márquetin.

Sé que suena a argumentación propia de una conversación con amigos en la barra del bar, pero lo digo por experiencia. Yo pago aquí en Berlín exactamente el doble que usted, que me está escuchando, por un litro de aceite de nuestra provincia y eso que aquí no hay aranceles. Si compro la marca blanca del supermercado de mi barrio, con la indicación de que es un aceite de oliva producido en Europa, me sale más barato. Es casi el mismo aceite, ha salido de Córdoba, ha ido a Italia, lo han envasado allí y lo han traído a Alemania. Algo de margen de mejora hay en el sector, ¿no les parece?