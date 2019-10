Marta Díaz: "No dimitiré hasta que limpie mi imagen"

Marta Díaz ha reconsiderado su dimisión presentada el pasado viernes como consellera del Consell de Ibiza. Ha registrado un nuevo escrito esta mañana en la institución insular en la que anuncia su voluntad de seguir. Y lo hace dice para defenderse de las "calumnias" de las que ha sido objeto fruto de lo que define como una campaña "brutal, sucia y machista". La postura de Díaz choca con la posición de la Federación Socialista de Ibiza que reúne esta tarde a su ejecutiva para exigirle su acta de consellera.

Díaz defiende en una entrevista en Radio Ibiza que no ha cometido "irregularidad alguna" en los gastos realizados con su tarjeta institucional en la pasada legislatura. Afirma que renunció en un primer momento porque se encontraba "noqueada" pero una vez que ha comprobado "todas las barbaridades que se han dicho de mí en esta campaña de acoso y derribo y que se ha manchado mi nombre no pienso aceptarlo y me defenderé en los tribunales".

Asegura que lo que la ha hecho cambiar de opinión ha sido el cariño de muchos militantes de la Federación Socialista de Ibiza y de otras muchas personas "que me decían que porque dimitía sin haber hecho nada cuando Xicu Tarrés y Josep Marí Ribas no dimitieron a pesar de que tenían una imputación penal".

Díaz anuncia que se querellará por calumnias "contra todas las personas que han atentado contra mi honor, entre ellas el conseller Javier Torres, que me acusa de cometer delitos".

Dice que una de las razones que le llevan a seguir es que "voy a pedir la caja fija y los gastos del Consell desde la etapa de gobierno de Pilar Costa y esto solo puedo hacerlo si sigo siendo consellera".

Sobre la posición del Partido Socialista que le exige el acta de consellera asegura que " no ha estado a la altura con su silencio y además no tengo que marcharme, porque no he hecho nada".

Detalla también que ha recibido la llamada de un conseller del equipos de gobierno del Consell que le ha reconocido que se estaba haciendo "una campaña vergonzosa contra mí como no se ha visto nunca".

Asegura que está "muy tranquila" ante la auditoria anunciada por el gobierno insular "porque todos los gastos están justificados y no he tenido nunca reparo alguno del departamento de Intervención".

Díaz afirma que puede haber cometido equivocaciones "`pero me he dedicado a trabajar de sol a sol y no merezco esta campaña tan brutal contra mí".

Asegura que con su postura no está perjudicando al Partido Socialista "porque lo que nos perjudica es el silencio habiendo perjudicado mi imagen de esta forma".